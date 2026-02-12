Morant recuerda a Guardiola que la noche electoral estaba "feliz" con el voto a la derecha

Alicante, 12 feb (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recordado a la presidenta extremeña en funciones, la popular María Guardiola, que la noche electoral estaba "muy feliz" por que el 60 por ciento del voto había acabado en la derecha y se había "hundido" el PSOE.

En declaraciones a los periodistas antes de una reunión con asociaciones de vecinos de Alicante en su condición de secretaria general del PSPV-PSOE, Morant ha manifestado que Guardiola ha sido una "irresponsable absoluta" por convocar unas elecciones que "lo que único que ha hecho es favorecer el crecimiento de Vox".

"Se le vio muy feliz en la noche electoral presumiendo que en Extremadura el 60 por ciento del voto había ido a la derecha y que en el PSOE nos habíamos hundido", ha señalado Morant, antes de lamentar que Guardiola estuviera "muy contenta de ver crecer a Vox".

"Pues cada uno deposita la felicidad donde quiere", ha proseguido la socialista, para quien "desde luego lo que no nos va a exigir al PSOE es que nosotros hagamos de partido responsable frente a una irresponsable absoluta como la señora Guardiola, que ha convocado elecciones y lo único que ha hecho es favorecer el crecimiento de Vox". EFE

