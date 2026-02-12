Espana agencias

Lucas Eguibar, eliminado en los cuartos de final del boardercross

Guardar

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, quedó eliminado -al caerse, por culpa del estadounidense Nathan Pare-, en los cuartos de final de la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este jueves en Livigno.

Eguibar -que el pasado festejó su 32 cumpleaños en Livigno- fue tercero en su ronda de cuartos -la segunda-, que ganó el francés Loan Bozzolo por delante de su compatriota Jonas Chollet, después de que el estadounidense Nathan Pare, primero en meta en esa ronda, fuera considerado culpable de la caída del campeón donostiarra y re-clasificado en cuarta posición, por lo que también quedó eliminado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Munar vence a Khachanov y logra pasar a cuartos en Róterdam

Infobae

La defensa del creador de Rojadirecta niega que cometiese un delito y pide su absolución

Infobae

Vox denuncia una agresión a militantes en una carpa del partido en Montcada (Barcelona)

Infobae

Andrés Martín: El partido en Éibar va a ser muy complicado

Infobae

Las científicas ponen el foco en los procesos de selección: ser mujer penaliza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”