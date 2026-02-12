Espana agencias

Louzán desvela posibles horarios para la final: sábado por la noche o domingo por la tarde

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), desveló este jueves posibles fechas y horarios para disputar la final de la Copa del Rey y barajó como opciones el sábado 18 de abril por la noche o el domingo a las 16:00 o a las 17:00 horas.

Inicialmente, la final de la Copa del Rey iba a disputarse el 25 de abril, pero, la celebración en las mismas fechas de la Feria de Sevilla, tal y como recordó Louzán, hacia "literalmente imposible organizar una final de Copa con las fuerzas y seguridad del estado".

Por eso, ahora se barajan dos días posibles: "Había manifestado que íbamos a cambiar la fecha del 25 y la hemos cambiado. Estamos ahora con el 18 y el 19. Estamos hablando con los presidentes de los cuatro semifinalistas. Entiendo la preocupación si va a ser el sábado o el domingo".

"Por primera vez, el Betis está en la Cartuja y a nivel operativo nos va ajustado el tiempo. Hablamos con todo el mundo para ver finalmente cuál es el mejor horario, si el sábado por la noche o el domingo a las 16:00 o 17:00 de la tarde. Hay un inconveniente, que es que ese mismo sábado, para el Mundial femenino de Brasil, España tiene que jugar un partido y tiene que ser justamente ese sábado", agregó.

Louzán declaró, en declaraciones a la prensa tras el 50 congreso de la UEFA en Bruselas, que no hay que restarle importancia a ninguno de los dos partidos. Ni a la final de Copa ni al choque clasificatorio para el Mundial femenino porque la selección se juega su presencia en el torneo.

"Nos gusta escuchar todas las opiniones, pero lo primero es salvar también la fecha del 25, que era literalmente imposible organizar una final de Copa con las fuerzas y seguridad del estado, que no había espacio físico con dos eventos muy potentes a la vez en Sevilla y en Andalucía. Estamos en el camino. Solo hace falta equilibrar con la fecha del sábado y del domingo", declaró.

También habló sobre el acuerdo al que llegó el Real Madrid con la UEFA para dar por concluido el plan de realizar la Superliga:

"Estamos muy contentos. Ese es el camino. Es el mismo o en situaciones parecidas que hemos iniciado en la RFEF hace un año de que aquí tenemos que jugar y ganar todos. Un club tan importante en España y en el mundo como es el Real Madrid, tiene que estar donde está todo el fútbol".

Además, manifestó que el acuerdo "es muy bueno para el fútbol europeo" y añadió que en la competición de clubes más importante del mundo como la Liga de Campeones, "que esté el Real Madrid es lo más acertado".

"Agradecer la generosidad en este sentido del Real Madrid y de Florentino Pérez. No he podido hablar con él en este tiempo. Como representante del fútbol español tengo que mostrar mi satisfacción, que es clara, notoria y evidente. Que sigamos en este camino", finalizó. EFE

