Los primeros pasos para curar úlcera estomacal se dieron en Melilla, según experto

Melilla, 12 feb (EFE).- Miguel Guirao Piñeyro, profesor de Anatomía en la Universidad de Granada (UGR), ha asegurado que “los primeros pasos” para curar la úlcera de estómago se dieron en Melilla gracias al padre del presidente del Colegio de Médicos, Justo Sancho-Miñano, que descubrió que se podía curar con antibióticos para tratar enfermedades de aparato genital femenino.

“Resulta que los consortes, al tomarse esos antibióticos, se curaban la úlcera de estómago. Luego llegaron unos señores, descubrieron el Helicobacter pylori y le dieron el Premio Nobel, pero los primeros pasos ya se dieron aquí en Melilla con el padre de Don Justo”, ha explicado.

El doctor Miguel Guirao Piñeyro ha realizado estas declaraciones en los minutos previos a la celebración de la conferencia titulada “La Facultad de Medicina de Granada junto al Colegio de Médicos de Melilla en su centenario”, en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla, donde ha explicado la evolución de la citada facultad durante un siglo, repasando los pasos que ha ido dando tanto dicha institución académica como los de la entidad colegial.

En este sentido, ha subrayado la vinculación entre ambas instituciones, ya que cerca de 300 estudiantes melillenses han estudiado en la Facultad de Medicina de Granada desde 1926, con la primera alumna melillense en 1956.

Ha asegurado, además, que las relaciones entre la institución académica y el Gobierno de Melilla son ahora “más fuertes que nunca”, aunque ha precisado que siempre han sido “entrañables”.

Esto es así porque ha recordado que la UGR es la única universidad que tiene campus universitarios en dos continentes y, ahora, existe la figura de un vicerrector presente en ambas ciudades autónomas, estrechando de este modo “aún más los lazos” con sendas localidades norteafricanas.

A su juicio, la sanidad de Melilla no puede entenderse sin Granada “bajo ningún concepto”, destacando la apuesta del Gobierno regional por la rama de Ciencias de la Salud con grados como fisioterapia, enfermería, podología a partir del próximo curso, y “ahora queréis medicina”.

“Poquito a poco”, ha dicho entre risas. EFE

