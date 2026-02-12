Espana agencias

Lollobrigida, campeona olímpica en los 5.000 metros de patinaje de velocidad

Roma, 12 feb (EFE).- La italiana Francesca Lollobrigida dobló su apuesta en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 y se colgó su segundo oro, esta vez en los 5.000 metros de patinaje de velocidad, al superar a la neerlandesa Merel Conijn y a la noruega Ragne Wiklund en el hielo de Milán.

La italiana, campeona también los 3.000 metros de velocidad, donde marcó además récord olímpico en el día de su 35 cumpleaños, regaló otra medalla de oro para Italia, la sexta de oro para una delegación que acumula un total de 15 preseas, con otras dos de plata y siete de bronce.

Lollobrigida, sobrina nieta de la mítica actriz Gina Lollobrigida, cubrió los 5 kilómetros con un tiempo de 6:46.17, en una final que reunió a las medallistas en 17 centésimas, pues Conijn fue plata con un tiempo de 6:46.27 y Wiklund con un crono de 6:46.34.

De hecho, la belga Sandrine Tas se quedó sin medalla con una marca de 6:46.47.

Lollobrigida, que compartió el último par de la prueba con la leyenda checa Martina Sablikova -en sus sextos y últimos Juegos-, mantuvo en las dos últimas vueltas un ritmo tremendo para poder colgarse otro oro histórico.

Porque lo consiguió en casa, en Italia y en un ciclo olímpico en el que decidió ser madre del pequeño Tommaso en 2023. EFE

