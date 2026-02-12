Libertad con cargos para el detenido en Ceuta por adoctrinamiento yihadista

Ceuta, 12 feb (EFE).- El hombre detenido este lunes en Ceuta por vinculación con prácticas radicales relacionadas con el terrorismo yihadista y que supuestamente efectuaba labores de captación y adoctrinamiento radical ha sido puesto en libertad con cargos, con medidas cautelares.

Según han informado a EFE fuentes judiciales y próximas a la investigación, el joven había sido arrestado este lunes y permanecía en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta hasta su puesta este jueves a disposición judicial.

El joven ha prestado declaración, a través de viodeconferencia con la Audiencia Nacional, que ha decretado su puesta en libertad con cargos y con medidas cautelares.

El hombre está investigado por delitos de adoctrinamiento terrorista y un delito de enaltecimiento terrorista en un operativo que permanece bajo secreto de sumario.

La operación se llevó a cabo a primeras horas de la mañana de este lunes por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional conjuntamente con la Brigada Provincial de Ceuta.

Los agentes intervinieron en una vivienda situada en la barriada de San Pedro, en la calle El Cid, en cuyo interior fue detenida una persona.

Los policías sacaron de la vivienda donde residía numerosas cajas de material, las cuales están siendo analizadas.EFE