Leclerc domina la segunda jornada con un inicio poco esperanzador de Alonso y Sainz

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido tras el turno vespertino de la segunda jornada de test, este jueves, en el circuito de Baréin, con Alonso (Aston Martin) y Sainz (Williams) con el decimocuarto y duodécimo mejor tiempo respectivamente, de un total de 15 pilotos.

Leclerc registró el mejor tiempo en la mañana de hoy con 1:34.273 después de 139 vueltas, alcanzando en recta una velocidad punta de 338 kilómetros por hora con su monoplaza Ferrari.

Alonso, que por la mañana había rodado 55 vueltas con su nuevo AMR26, acabó con 98 la jornada de hoy, con el decimocuarto mejor tiempo del día, a casi 4 segundos de Leclerc.

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1, que tuvo problemas en la curva siete del circuito, cosechó información de gran valor para los ingenieros de Aston Martin gracias a su buen hacer al volante, con el que alcanzó los 316 kilómetros.

Por su parte, Carlos Sainz completó 69 giros al trazado de Sakhir y, aunque mejoró sus resultados de ayer, registró el duodécimo mejor tiempo de la joranda, con algo más de tres segundos que Leclerc, su excompañero en Ferrari.

"La noticia positiva es que todo va bien desde el punto de vista de la temperatura, lo que significa que podemos empezar a exprimir el coche al máximo, y ahora mismo se trata de asegurarnos de que entendemos algunos de los desgastes. Ha sido un segundo día positivo para nosotros en cuanto a la comprensión del coche: estamos aprendiendo constantemente y esperamos seguir avanzando en el tercer día", indicó a su equipo el director técnico de ingeniería de Williams, Matt Harman.

El 'podio' lo completaron el británico Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo, que ya marcó el mejor tiempo en la jornada inaugural, segundo a más de medio segundo, y su compatriota, el joven de 20 años Oliver Bearman (Haas), tercero, a 1,1 del líder.

Por otro lado, Red Bull que, durante las primeras horas de la mañana, tuvo dificultades por una avería en el monoplaza del 'rookie' francés Isaac Hadjar, completó finalmente 87 vueltas, con el propio Hadjar haciendo el quinto mejor tiempo a poco más de dos segundos de Leclerc.

La escudería McLaren sumó 149 vueltas, seguida de Ferrari, cuyos pilotos se fueron hasta las 139, y de Red Bull, 133. Cerca se quedó Williams con 131, mientras que Aston Martin se fue hasta las 98 vueltas.

El equipo Mercedes volvió a no tener demasiada continuidad en sus pruebas y firmó 57 giros al trazado de Sakhir, que tuvo dos banderas rojas en las primeras horas de la tarde por incidencias del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el francés Pierre Gasly (Alpine). EFE

