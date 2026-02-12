Las viejas estrellas de Benidorm Fest vuelven a "casa": "Gracias a esto creí en luchar"

Benidorm (Alicante), 12 feb (EFE).- No solo las cuatro candidaturas ganadoras de Benidorm Fest volverán este año al festival para celebrar su quinta edición; también lo han hecho muchas de sus estrellas más carismáticas, como Agoney o Angy, que han regresado a 'casa' para ensalzar sus bondades profesionales y personales.

"Antes de Benidorm Fest estaba como sin ganas, pero gracias a esto empecé a creer en que se puede luchar y que siempre habrá un público para ti", ha señalado Jorge González, uno de los firmes candidatos a la victoria en 2024.

En el mismo sentido ha hablado Angy, que en esa misma edición cantó por la salud mental su tema 'Sé quien soy': "Yo estaba en un momento malo y para mí fue un subidón porque todo el equipo me hizo sentir en casa y haciendo lo que yo quería hacer encima de ese escenario".

"Hay ese miedo por exponerte tanto (en un concurso). Yo misma llevaba tiempo alejada de los focos de la televisión, centrada en el teatro, pero fue como volver por la puerta grande. Tenía miedo de lo que me iba a encontrar y lo que me encontré fue mucho amor", ha insistido.

Ha sido general la invitación de los exparticipantes a otros colegas de profesión a vivir esta aventura. "No importa en qué punto esté tu carrera, no hay forma de que Benidorm Fest no te sume", ha dicho MelÖmana, una de las sorpresas de 2025.

"Yo me lo pasé superbien y siempre he dicho que no hay lugares para cantar como este. Cuando me preguntan si de verdad vale la pena, yo respondo que dónde vas a cantar con esta calidad de sonido y escenográfica", ha añadido Agoney, que a punto estuvo de ganar en la segunda edición.

Kuve fue descubierta por mucho público en 2025 tras años y años en salas de conciertos: "Yo estoy tan agradecida por todo lo que ha pasado, porque había trabajado toda mi vida como una hormiguita, así que cuando de repente los medios te prestan toda esta atención...".

"Para mí ha sido un punto de inflexión no solo profesional, también personal, porque me hice un máster en un millón de cosas", ha destacado Daniela Blasco, subcampeona el año pasado tras Melody, y con nuevo sencillo estrenado justo este jueves, 'Mentira'.

Preguntados si hay consejos para que los participantes presentes y futuros del festival aprovechen mejor su paso por aquí, MelÖmana ha afirmado que "no hay estrategia" más allá de contar con "un buen equipo y también un buen entorno". "La exposición es increíble y hay que tener un buen eje para estar centrado", ha dicho, antes de invitar a sus compañeros "a crear aún más comunidad y trabajar juntos".

"Hay quien dice que participar en esto o en Eurovisión te asocia a la idea de que eres un 'one hit wonder' y que por eso otros festivales no te darán cabida", ha lamentado Marc Dasousa, de Nebulossa, el dúo ganador de 2024, sobre el concepto de que la carrera de estos artistas se limita a un solo éxito.

En ese sentido, y tras dos años en los que han seguido lanzando temas como el que grabaron con Mónica Naranjo (incluso un nuevo álbum que verá la luz este año), ha replicado: "Esos festivales quizás no te iban a dar cabida igualmente porque, como se ha visto, muchos son negocios. Y nosotros hemos demostrado que si sigues trabajando no tienes por qué ser un 'one hit wonder'".

Son muchos además los que han celebrado novedades y mejoras en el festival, como incorporar la figura de Sergio Jaén como director de escena oficial para aquel que quiera disponer de su talento a cargo de RTVE.

"Eso facilita muchísimo los medios para artistas más pequeños", ha señalado Sofía Coll, que participó en 2024. "Yo tengo un poco de envidia al ver esas puestas en escena, con un equipo artístico unificado que le da sentido al show", ha destacado Marta Sango, que participó en la primera edición y que ha recomendado a los que vengan que "con respeto" sean insistentes con los medios técnicos.

A este propósito de las mejoras de esta edición, concretamente a la referida al primer premio de 150.000 euros, Nebulossa ha tenido una sugerencia entre las risas de todos: "¿Eso no se puede entregar con carácter retroactivo?". EFE