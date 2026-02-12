Las farmacias valoran que se reconozca su papel para el buen uso de productos sanitarios

Madrid, 10 feb (EFE) - El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha celebrado la aprobación del Real Decreto de Financiación de Productos Sanitarios, una demanda histórica de la profesión, y destaca que la norma contempla el papel de la farmacia a la hora de informar sobre su utilización fomentando el uso racional y seguro.

El Gobierno aprobó el pasado martes la norma para la financiación y fijación de precios de productos sanitarios -como algodones, gasas o pañales-, que establece una obligación expresa de garantía de suministro para los productos sanitarios financiados, actualizando un marco legal de 1996 para adaptarlo a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos destaca que se incorporen aspectos fundamentales, como la posibilidad de autorizar nuevos productos sanitarios en la prestación pública del Sistema Nacional de Salud.

También, que el real decreto contemple el papel de la atención farmacéutica en la dispensación de los productos sanitarios, que tienen unas características diferenciales en cada caso que precisan de un servicio profesional y personalizado.

Otro aspecto que valoran es el reconocimiento de la competencia del farmacéutico para sustituir excepcionalmente, por causas de desabastecimiento, productos sanitarios por otros de características similares, "garantizando así la continuidad de los tratamientos".

"De esta manera, la farmacia comunitaria puede colaborar de manera sencilla y sin gasto para el Sistema Nacional de Salud en la reducción de los posibles problemas de suministro de productos sanitarios, asegurando el acceso del paciente a un producto similar al prescrito por su médico", señala este órgano colegial.

Para que un producto sanitario pueda ser financiado debe encuadrarse en una de estas cuatro categorías: materiales de cura, productos sanitarios destinados a la aplicación de medicamentos, también para la recogida de excretas y secreciones, y utensilios destinados a la protección o reducción de lesiones o malformaciones internas. EFE