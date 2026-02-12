Espana agencias

Las empresas catalanas dan flexibilidad o facilitan teletrabajo ante el temporal de viento

Barcelona, 12 feb (EFE).- Las empresas catalanas han ofrecido este jueves flexibilidad a sus trabajadores o fórmulas como el teletrabajo, siempre y cuando fuera posible, ante el temporal de viento que afecta a toda Cataluña y que ha llevado a la Generalitat a cancelar la actividad de colegios y la actividad sanitaria no urgente, entre otras medidas.

Según testimonios de diversos sectores empresariales consultados por EFE, aunque una parte de los trabajadores ha seguido acudiendo de forma presencial a sus puestos de trabajo, por la naturaleza de su empleo, en general las empresas que tenían opción de ofrecer teletrabajo lo han hecho.

El Govern recordó ayer que, los trabajadores que no pudieran acudir a su trabajo por el temporal de viento previsto para hoy y no tuvieran la opción de teletrabajar, tenían derecho a acogerse al permiso retribuido, que recoge el artículo 37.3 G del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, la Generalitat ha llamado a evitar desplazamientos y facilitar el teletrabajo "siempre que sea posible".

La patronal Foment ha recomendado a las empresas que adopten aquellas medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus empleados y que, al mismo tiempo, mantengan la continuidad de la actividad productiva para evitar efectos negativos en las empresas y reducir el impacto económico de esta situación.

La organización que representa a las pymes, Pimec, ha abogado por "priorizar el teletrabajo" cuando sea posible, evitar desplazamientos innecesarios o flexibilizar horarios de entrada y salida del puesto de trabajo, entre otras soluciones.

Este jueves, grandes empresas como CaixaBank han optado por no abrir sus oficinas bancarias en las 21 comarcas catalanas en las que había alerta roja meteorológica, han explicado a EFE fuentes de este banco, que también ha optado por el teletrabajo para los empleados de sus servicios centrales.

En la misma línea, fuentes de BBVA han comentado que tampoco han abierto oficinas bancarias en las zonas de máximo riesgo.

En el caso de Banco Sabadell, fuentes de este banco han explicado que se ha ofrecido el teletrabajo a los empleados de los servicios centrales, situados en Sant Cugat del Vallès, pero que las oficinas de toda Cataluña se han mantenido abiertas.

Por otra parte, un empleado de una empresa del sector de las bebidas ha explicado que su compañía les informó ayer de que, quien no pudiera salir de casa, tenía la opción de quedarse teletrabajando, y que esta mañana la recomendación era teletrabajar como mínimo hasta mediodía.

Aquellos que habían tenido que acudir a su puesto de trabajo y que habían usado el coche, han notado que el tráfico era hoy mucho más fluido de lo habitual por el mayor peso del teletrabajo durante esta jornada atípica por el viento.

Desde la farmacéutica Esteve explican que se ha dado teletrabajo a aquellas personas que lo pudieran hacer por la naturaleza de su puesto de trabajo, pero que sus plantas han seguido activas.

Fuentes de la empresa de hemoderivados Grifols han comentado que sus plantas han seguido hoy activas, ya que el carácter esencial de sus productos impide paralizar este tipo de instalaciones.

Con todo, sí se han suspendido trabajos en exteriores y de mantenimiento que comportaran riesgo.

En cambio, las compañías automovilísticas Seat y Ebro han suprimido esta mañana los turnos de producción, harán lo propio con los de la tarde y también suspendieron los de anoche.

El sindicato UGT ha reclamado a las empresas que apliquen el artículo que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a ausentarse del lugar de trabajo, "con derecho a remuneración, cuando existan situaciones de fuerza mayor derivadas de riesgos graves e inminentes". EFE

