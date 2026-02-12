Espana agencias

Las defensas de Koldo y Ábalos piden sin éxito apartar a cinco magistrados del tribunal

(Actualiza la NA4151 con la decisión del tribunal)

Madrid, 12 feb (EFE).- Las defensas del exasesor ministerial Koldo García y del exministro Jose Luis Ábalos han pedido sin éxito apartar del tribunal a cinco de los siete magistrados por entender que tienen afinidad con alguna de las acusaciones o una opinión formada en la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas.

Una petición que a los pocos minutos ha sido rechazada por el Tribunal Supremo por "extemporánea" en la audiencia preliminar que celebra este jueves, una vista técnica para tratar las cuestiones previas como prólogo al juicio contra el exministro, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas en contratos de compra mascarillas en plena pandemia.

Sin perjuicio de los argumentos que plasmarán en un auto, el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha rechazado las recusaciones planteadas por la defensa de Koldo García, que ha formulado protesta con la intención de recurrir al Tribunal Constitucional.

Durante la audiencia previa, esta defensa ha recusado al magistrado Julián Sánchez Melgar por su "manifiesta afinidad" con el PP, que ejerce la acusación popular, dado que fue nombrado fiscal general del Estado por un gobierno del Partido Popular.

También ha solicitado apartar a otros cuatro magistrados por haber formado parte de la sala de admisión que decidió abrir causa cuando se presentó la primera denuncia en el Supremo. Son Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.

Entiende la letrada Leticia de la Hoz que todos ellos tienen una "opinión formada" por haber pertenecido a esa sala, por ello ha pedido que se forme nueva sala -una petición a la que se ha adherido la defensa del exministro- al tiempo que ha aprovechado para solicitar, una vez más, la puesta en libertad de Koldo García.

Por el contrario, la Fiscalía se ha opuesto al considerarlo "extemporáneo" y "de absoluta improcedencia", una postura compartida por la acusación popular y la defensa de Víctor de Aldama.

Antes de exponer sus alegaciones contra el procedimiento, la defensa de Koldo García ha propuesto varias pruebas, como que se someta a su representado a la prueba del polígrafo o que se celebre un careo entre él y el comisionista Víctor de Aldama. Esta última ha sido rechazada en ese mismo momento por el tribunal.

Los acusados siguen la vista en silencio detrás de sus abogados.

Es la primera vez que Ábalos y su exasesor reaparecen desde que están en prisión, el pasado 27 de noviembre.

Ambos, uno al lado del otro, se encuentran escoltados por policías y escuchan a las partes con gesto muy serio. Con la cabeza baja, Koldo García se tapa la mitad de la cara con una chaqueta durante toda la audiencia.

Un agente y un hueco en el extenso banco del Salón de Plenos del Supremo le separaba a él y al exministro del comisionista Víctor de Aldama, sentado en un extremo. EFE

(foto)

