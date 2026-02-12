Las defensas de Koldo y Ábalos piden apartar a cinco magistrados del tribunal

Madrid, 12 feb (EFE).- Las defensas del exasesor ministerial Koldo García y el exministro Jose Luis Ábalos ha pedido apartar del tribunal a cinco de los siete magistrados por entender que tienen afinidad con alguna de las acusaciones o una opinión formada en la causa.

El Tribunal Supremo celebra este jueves la audiencia preliminar, una vista técnica para tratar las cuestiones previas como paso previo al juicio contra el exministro, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas, todo ellos sentados en el banquillo de los acusados.

En la audiencia, la defensa de Koldo ha pedido recusar al magistrado Julián Sánchez Melgar por su "manifiesta afinidad" con el PP, que ejerce la acusación popular, dado que fue nombrado fiscal general del Estado por un gobierno del Partido Popular.

También ha solicitado apartar a otros cuatro magistrados por haber formado parte de la sala de admisión que decidió abrir causa cuando se presentó la primera denuncia en el Supremo, estos son, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.

Entiende la letrada Leticia de la Hoz que todos ellos tienen una "opinión formada" por haber pertenecido a esa sala, por ello ha pedido que se forme nueva sala - una petición a la que se ha adherido la defensa del exministro- al tiempo que ha aprovechado para solicitar, una vez más, la puesta en libertad de Koldo García.

Por el contrario, la Fiscalía se ha opuesto al considerarlo "extemporáneo" y "de absoluta improcedencia", una postura compartida por la acusación popular y la defensa de Víctor de Aldama.

Antes de exponer sus alegaciones contra el procedimiento, la defensa de Koldo García ha propuesto varias pruebas, como que se someta a su representado a la prueba del polígrafo o que se celebre un careo entre él y el comisionista Víctor de Aldama. Esta última ha sido rechazada en ese mismo momento por el tribunal.

Los acusados siguen la vista en silencio detrás de sus abogados. Ábalos y su exasesor, uno al lado del otro, han estado escoltados por policías y han escuchado a las partes con gesto muy serio. Con la cabeza baja la mayor parte de la vista, Koldo García se ha tapado la mitad de la cara con una chaqueta durante toda la audiencia.

Un agente y un hueco en el extenso banco del Salón de Plenos del Supremo le separaba a él y al exministro del comisionista Víctor de Aldama, sentado en un extremo. EFE