La UEFA premiará a los mejores árbitros de cada temporada

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- La UEFA aprobó la creación de un premio anual para la mejor árbitra y el mejor árbitro de cada temporada en sus competiciones, para poner de relieve el papel que desempeñan los árbitros como embajadores de sus respectivas federaciones nacionales.

La iniciativa tiene por objeto promover el respeto hacia los árbitros en toda la comunidad futbolística e inspirar a las generaciones futuras, destacando los modelos positivos que encarnan la dedicación, la integridad y el alto rendimiento, según explicó.

Las nuevas distinciones para los árbitros fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo de la UEFA en la reunión previa al 50 Congreso Ordinario celebrado este jueves en Bruselas, que ratificó al presidente de FIFPRO Europa, el francés David Terrier, como miembro del Ejecutivo para un mandato de tres años, que se extenderá hasta el Congreso de la UEFA 2029.

El Congreso ratificó también el nombramiento como miembro honorario del expresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, por sus destacadas contribuciones al fútbol europeo, entre las que se incluyen su presidencia tanto en la federación, en la que le reemplazó Pedro Proença en febrero del año pasado, así como de la Liga de su país, además de su pertenencia y vicepresidencia en e Ejecutivo de la UEFA y su pertenencia al Consejo de la FIFA.

La sesión aprobó igualmente el informe y los estados financieros para 2024/25, con unos ingresos de 5.000 millones de euros, así como el presupuesto para el ejercicio económico 2026/27 y respaldó algunas modificaciones estatutarias como el cambio del término comportamiento racista por discriminatorio.

También la obligación de someterse al arbitraje del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para garantizar el tratamiento uniforme de los litigios derivados de los Estatutos y cualquier otra norma de la UEFA, para permitir su interpretación y aplicación coherente y en interés de salvaguardar la igualdad de trato de todas las partes interesadas en el fútbol europeo.

El próximo Congreso Ordinario de la UEFA, el 51, se celebrará en Astana (Kazajistán) el 4 de marzo de 2027, según anunció su presidente, Aleksander Ceferin. EFE

