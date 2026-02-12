La UEFA exhibe solidez económica, con 5.000 millones de euros de ingresos en 2024-2025

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El Congreso de la UEFA celebrado este jueves en Bruselas respaldó de forma unánime el informe económico de la temporada 2024-2025, que refleja una cifra de ingresos ligeramente superior a 5.000 millones de euros y que representa 737 millones€ más que en 2023-24.

De estos ingresos totales, con el nuevo modelo de competiciones de clubes el 78 % se distribuirá entre los participantes en estas (3.900 millones%), porcentaje similar al de años anteriores; los pagos de solidaridad alcanzaron los 465 millones€, 193 más que la temporada previa y la inversión en competiciones femeninas, juveniles y otras se situó en 71 millones de euros.

Según todos los datos económicos presentados y aprobados igualmente de forma unánime, el presupuesto para 2026-2027 asigna una inversión de 77 millones de euros para competiciones femeninas, juveniles y de fútbol sala, que son aproximadamente 14 millones menos que el año anterior, debido a la celebración de la Eurocopa femenina.

La partida para programas de desarrollo y educación futbolística incluye un aumento de más de 7 millones€ en comparación con 2025/26 y los gastos de gestión —que cubren los gastos generales administrativos, los comités y paneles, las licencias de los clubes y la sostenibilidad financiera, así como otros costes institucionales— se mantienen estables en 122,8 millones€ (el 2,6 % de los ingresos totales medios)

La UEFA subrayó su "compromiso con una gestión financiera sólida" y presentó un resultado neto presupuestado para 2026/27 de -62 millones€, lo que la "permitirá seguir por encima del objetivo de 400 millones de euros en reservas antes del próximo ciclo·.

También destacó que el nuevo formato de la competición masculina de clubes aumentó considerablemente las ventas de derechos audiovisuales y comerciales para elciclo 2024-27. Los ingresos medios totales para este ciclo se estiman en 4.400 millones€ por temporada, un 22 % más que el ciclo anterior.

Según la media de cuatro años, incluida la Eurocopa masculina, la UEFA generará 5.500 millones€ en ingresos al año.

Los derechos audiovisuales representan la mayor parte de los ingresos totales (81 %), seguidos de los derechos comerciales (16 %). Para el nuevo para el nuevo ciclo de competiciones de clubes masculinos senior (2024-27) el porcentaje fijo de solidaridad se incrementó del 7 % al 10 %, con un límite máximo de 440 millones€. EFE

