Espana agencias

La reina recibe a la Fundación Occident para elogiar la prevención y promoción de la salud

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- La reina Letizia ha recibido este jueves en el Palacio de la Zarzuela a la Fundación Occident, un encuentro cuyo objetivo es poner en valor la labor de las organizaciones y personas que trabajan a favor de la salud, prevención y fomento de los hábitos de vida saludables.

Casa Real indica en un comunicado que la reina se ha reunido con representantes de la fundación, encabezados por su presidenta, Laura Halpern, y cuya labor se centra en campos como la tecnología de alimentos, microbiota, epidemiología, obesidad y prevención de enfermedades a través de la dieta.

La audiencia se enmarca entre las "principales líneas de trabajo" de la agenda de la reina dirigidas a ensalzar el trabajo en favor de la salud y hábitos saludables.

La Fundación Occident entregó el pasado mes de diciembre los Premios a la Investigación Jesús Serra 2025, que en su séptima edición reconocen avances en la microbiota, adicción a la comida, obesidad, epigenética y cáncer de mama.

Asimismo, la reina ha recibido también este jueves a una representación de la Fundación Claudia Tecglen, enfocada a cambiar la percepción de la discapacidad y a "crear oportunidades reales para las personas que conviven con ella", señala Casa Real en la nota.

Una audiencia que se suma a reunión con la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, dedicada a hacer más comprensible esta enfermedad. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ratcliffe critica la inmigración con veinte inmigrantes en la plantilla

Infobae

Tuchel se blinda hasta 2028 y afronta el Mundial sin ruido externo

Infobae

El Guadalajara de Milito, líder en México, recibe al América en el derbi de la jornada

Infobae

Sergio Ruiz sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja

Infobae

Hezonja: "Jugar en Belgrado siempre es un partidazo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la audiencia

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

ECONOMÍA

El precio medio del alquiler

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”