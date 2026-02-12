La reina recibe a la Fundación Occident para elogiar la prevención y promoción de la salud

Madrid, 12 feb (EFE).- La reina Letizia ha recibido este jueves en el Palacio de la Zarzuela a la Fundación Occident, un encuentro cuyo objetivo es poner en valor la labor de las organizaciones y personas que trabajan a favor de la salud, prevención y fomento de los hábitos de vida saludables.

Casa Real indica en un comunicado que la reina se ha reunido con representantes de la fundación, encabezados por su presidenta, Laura Halpern, y cuya labor se centra en campos como la tecnología de alimentos, microbiota, epidemiología, obesidad y prevención de enfermedades a través de la dieta.

La audiencia se enmarca entre las "principales líneas de trabajo" de la agenda de la reina dirigidas a ensalzar el trabajo en favor de la salud y hábitos saludables.

La Fundación Occident entregó el pasado mes de diciembre los Premios a la Investigación Jesús Serra 2025, que en su séptima edición reconocen avances en la microbiota, adicción a la comida, obesidad, epigenética y cáncer de mama.

Asimismo, la reina ha recibido también este jueves a una representación de la Fundación Claudia Tecglen, enfocada a cambiar la percepción de la discapacidad y a "crear oportunidades reales para las personas que conviven con ella", señala Casa Real en la nota.

Una audiencia que se suma a reunión con la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, dedicada a hacer más comprensible esta enfermedad. EFE