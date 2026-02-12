Espana agencias

La lluvia, la nieve y el viento mantienen vigente el peligro por aludes en el Pirineo

Zaragoza, 12 feb (EFE).- El Gobierno aragonés ha advertido este jueves que continua vigente el peligro de aludes en el Pirineo debido a la gran cantidad de nieve depositada en las laderas en los últimos días, así como por los avisos de nuevas lluvias y nevadas y por fuertes rachas de viento.

Según informa el Ejecutivo autonómico, estas condiciones plantean una situación compleja que exige a los aficionados a los deportes de nieve preparación y experiencia para gestionar el peligro derivado del riesgo de avalancha, tanto para el esquí de montaña como para las travesías con raquetas.

En los últimos días, la lluvia ha incidido especialmente en cotas altas por lo que el manto nivoso sigue sin estar estabilizado y, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que en días pasados se observaron gran cantidad de aludes naturales de nieve húmeda, así como algunos deslizamientos basales, en su gran mayoría de tamaño mediano.

Además, informan las fuentes citadas, en los próximos días seguirán llegando frentes atlánticos que aportarán acumulaciones importantes de nieve nueva en el Pirineo, de hasta 50 centímetros en la zona oriental y de más de 70 centímetros en la occidental.

Esta nueva nieve se depositará sobre superficies variadas como nieve húmeda en solanas y costras de lluvia en umbrías, lo que podría generar nuevas inestabilidades en el manto.

En cotas altas, el viento fuerte favorecerá la formación de placas en zonas protegidas como canales y cambios de pendiente, que podrían fracturarse de manera natural o por la sobrecarga con el paso de tan solo una persona, lo que provocará aludes de tamaño considerable.

Además, en algunas umbrías altas persisten capas débiles profundas que, aunque localizadas, podrían desencadenar aludes de gran magnitud.

De cara al domingo, la subida de temperaturas prevista podría activar un nuevo ciclo de aludes de nieve húmeda en cotas medias y bajas.

Ante este escenario, el Gobierno aragonés recomienda limitar la actividad a pistas abiertas o terrenos suaves, evitar pendientes superiores a 35 grados y mantenerse alejados de grandes laderas y posibles trampas del terreno, y recuerda que a lo largo de este invierno, siete personas han fallecido en el Pirineo aragonés como consecuencia de aludes.

Por otra parte, esta mañana se ha llevado a cabo el desalojo controlado de las personas que permanecían aisladas en el Balneario de Panticosa debido al riesgo de aludes existente en las laderas que se alzan en la carretera de acceso a esta zona turística.

Desde el Gobierno aragonés se ha informado que la "ventana de buen tiempo" que se ha dado a lo largo de la mañana ha permitido limpiar el alud que cubría un tramo de la carretera y planificar la evacuación de sus instalaciones turísticas. EFE

EFE

