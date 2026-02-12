Espana agencias

La Guardia Civil detalla a la jueza de la dana el escollo para rescatar mensajes borrados

Guardar

València, 12 feb (EFE).- La Guardia Civil ha remitido un informe a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana en el que detalla las dificultades para recabar los mensajes en Telegram y WhatsApp de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat Valenciana.

El pasado 16 de enero la instructora recurrió a la Policía Judicial para tratar de acceder a los referidos mensajes, tras prestar Cuenca el consentimiento voluntario para ello.

La Policía Judicial de Alfafar, según consta en el referido informe, al que ha tenido acceso EFE, se puso en contacto con el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que tiene la "capacitación técnica para este tipo de solicitudes".

La respuesta de estos especialistas es que la única forma viable para acceder a esas conversaciones es mediante la expedición de una orden europea de investigación dirigida a la matriz de Telegram en Bruselas (Bélgica) y de una comisión rogatoria dirigida a la sede de WhatsApp en Estados Unidos.

Sin embargo, y en relación a esta última aplicación de mensajería, los agentes aclaran que "no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción. Además, los mensajes no entregados se eliminan de los servidores después de 30 días".

Los mensajes multimedia se almacenan "por un periodo de tiempo más largo" para "mejorar el rendimiento" de la aplicación, "como cuando muchas personas comparten una foto o un vídeo popular".

Por otra parte, cuando un usuario elimina su cuenta, la compañía elimina también la información conservada, y aunque la copia de algún material, como el registro de actividad, puede permanecer en la base de datos de la empresa, se desvincula de los identificadores personales, es decir, del número de teléfono del usuario.

La jueza citó a José Manuel Cuenca el pasado 16 de enero, por cuarta vez, para que aportase la tarjeta SIM del teléfono que utiliza actualmente, para insertarla en el que usó durante la dana y ver si era posible acceder y cotejar los mensajes que intercambió aquella jornada, una operación que resultó infructuosa.

El terminal que Cuenca usó aquella jornada fue devuelto a la Generalitat reseteado, es decir, con los datos borrados, tras dejar el cargo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

"Calma tensa" en El Robledo (Ciudad Real) y mejora la situación en Talavera (Toledo)

Infobae

Detenido un hombre por el atropello mortal de un joven y herir a otro en Castellón

Infobae

Castro: “Para los aficionados el derbi es especial y trabajamos para que estén contentos”

Infobae

Ascienden a 267 los incidentes causados por el vendaval en Baleares

Infobae

El Albacete quiere mantener su buena dinámica en casa y el Sporting la revancha de la ida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa