La FA planea investigar a Ratcliffe por sus palabras contra la inmigración

Londres, 12 feb (EFE).- La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) planea investigar a Jim Ratcliffe, uno de los dueños del Manchester United, por las declaraciones contra la inmigración que realizó este jueves en una entrevista con Sky.

Según medios británicos, la FA aún no ha abierto una investigación formal sobre los hechos, pero planea hacerlo por el papel de Ratcliffe dentro del juego, al ser el propietario de casi un tercio del club inglés.

En la entrevista, el magnate británico, uno de los empresarios más ricos del país gracias a su empresa INEOS, afirmó que "no se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes".

"El Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones", añadió, un dato que no es cierto ya que la oficina de estadística del país cifra la población en 67 millones en 2020 y en 70 millones a mediados de 2024.

Si la FA considera que estos comentarios son discriminatorios o que afectan al deporte, podría sancionar al mandatario.

Tras las críticas recibidas, tanto por el primer ministro británico, Keir Starmer, que le instó a pedir disculpas, como por grupos del Manchester United, que insisten en que la fortaleza del club es su diversidad, Ratcliffe publicó este jueves un comunicado.

"Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía", dijo Ratcliffe, que fijó en 2020 su residencia en Mónaco.

"Mis comentarios se hicieron al responder a preguntas sobre la política británica en la cumbre de industria europea en Amberes, donde estaba hablando de la importancia del crecimiento económico, del empleo y de la manufacturación en el Reino Unido", dijo, antes de añadir que "es crítico que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido". EFE

