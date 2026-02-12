La comisión investigadora de Adamuz tendrá observadores de la Agencia Ferroviaria de la UE

Madrid, 12 feb (EFE).- Expertos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus siglas en inglés) realizarán un seguimiento del proceso de investigación en el accidente de Adamuz que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y participarán en ella como observadores, ha informado la CIAF en un comunicado.

La comisión investigadora ha señalado en una nota publicada este jueves que será el organismo español el que realizará "exclusivamente la investigación técnica" del siniestro, mientras que el papel de los observadores se limitará al seguimiento del proceso.

En cualquier caso, investigadores españoles y de la agencia europea ya han contactado con el objetivo de mantener una reunión la próxima semana para abordar los avances de la investigación sobre el accidente que causó la muerte de 46 personas en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

Esto se produce después de que el pasado 28 de enero, el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, enviara una carta a la dirección de la ERA en la que invitaba al organismo a realizar "un seguimiento del proceso de investigación" para ofrecer una mayor transparencia del mismo.

Barrón subrayaba que podía ser "una oportunidad de aprendizaje y mejora de la seguridad para todo el sector ferroviario europeo", una petición que ha sido aceptada por la ERA.

Asimismo, respecto a la investigación, la CIAF incide en que, por el momento, aún no se ha realizado la extracción de los datos incluidos en los registradores de los trenes, "a la espera de obtener autorización judicial, pues la investigación judicial se está realizando paralelamente y el acceso a los datos ha de hacerse de forma coordinada".

Con respecto al análisis de las muestras de carril, la CIAF trabaja en la actualidad en la selección de laboratorios que puedan llevarlas a cabo, pues, en dicha selección, "se está teniendo en cuenta la solvencia técnica de los laboratorios candidatos, así como la ausencia de conflictos de intereses", destaca la nota.

La comisión ha recibido del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, "documentación referente a la actuación llevada a cabo en Adamuz, así como otras actuaciones incluidas en el proyecto de renovación", la cual se está estudiando.

La CIAF también ha habilitado direcciones de correo electrónico específicas para las víctimas y sus familiares, así como afectados directos por el accidente, con el objetivo de que los afectados puedan solicitar información sobre los avances de la investigación. EFE