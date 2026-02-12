La borrasca Oriana dejará el viernes fuerte viento y precipitaciones en toda la Península

Madrid, 12 feb (EFE).- La borrasca Oriana se desplazará este viernes hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas en toda la Península, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este viernes se mantendrá el tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares.

Las zonas más afectadas serán Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía, donde las lluvias podrán venir acompañadas de tormentas.

Nevará en los principales entornos de montaña, con la cota bajando hasta los 1.300/1.400 metros en el tercio sur, a 700/1.000 en el noroeste y a 900/1.200 en el resto.

Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en las máximas del Ebro y fachada oriental peninsular.

Predominará el viento moderado en interiores y fuerte en litorales, sudeste y Baleares, con rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio.

En Canarias, tiempo estable con cielos nubosos y posibilidad de llovizna al norte de las islas montañosas. Viento alisio con rachas muy fuertes.

.-GALICIA: cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, más intensas y persistentes en zonas de montaña del suroeste con la cota de nieve bajando a los 900 metros. Temperaturas en descenso y heladas débiles en zonas altas. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en zonas altas y expuestas.

.-ASTURIAS: cielos nubosos y precipitaciones generalizadas pudiendo ser en forma de tormenta en el litoral, con la cota de nieve bajando de los 1.200 a los 900 metros. Temperaturas en descenso generalizado con heladas débiles en cumbres y viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en la cordillera y litorales.

.-CANTABRIA: cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas con la cota de nieve bajando de los 1.200 a los 900 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo a moderado en el interior, moderado a fuerte en el litoral y acompañado de rachas muy fuertes al final del día.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos con precipitaciones generalizadas que serán más intensas y persistentes en la mitad norte. Temperaturas en descenso y viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en el litoral.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones más intensas en el extremo sur y oeste y más frecuentes en montaña, remitiendo en la meseta por la tarde, con la cota de nieve bajando de los 1.400/1.600 metros a los 900/1.100. Temperaturas en descenso y viento con rachas fuertes, muy fuertes en la montaña.

.-NAVARRA: cielos nubosos con precipitaciones débiles y moderadas generalizadas, más intensas en la mitad norte y en forma de nieve en los Pirineos con la cota de nieve en torno a los 1.000/1.200 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo arreciando a moderado con rachas muy fuertes en zonas altas.

.-LA RIOJA: cielos cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas, localmente persistentes en la sierra, con la cota de nieve bajando de 1.400 a 900 metros. Temperaturas en descenso y viento con rachas fuertes, muy fuertes en la mitad oriental por la tarde.

.-ARAGÓN: cielo muy nuboso con precipitaciones generalizadas que remitirán al final del día salvo en el Pirineo, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.100/1.300 metros con posibles ventiscas. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y localmente notable en las máximas en Huesca. Viento con rachas muy fuertes en zonas expuesta y flojo en el resto. Por la tarde, rachas muy fuertes en amplias zonas.

.-CATALUÑA: cielos muy nubosos con precipitaciones generalizadas, remitiendo por la tarde salvo en el litoral central y el Pirineo, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.100/1.400 metros. Temperaturas en descenso y viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en Tarragona, sur de Lleida y cotas altas del Pirineo.

.-EXTREMADURA: cielos nubosos y precipitaciones generalizadas que remitirán por la tarde con la cota de nieve bajando hasta los 1.100 metros. Temperaturas en descenso y viento con rachas fuertes que podrán ser muy fuertes en el extremo oriental.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos en general, poco nubosos en el llano. Lluvias generalizadas tendiendo a remitir a partir del mediodía, más persistentes en zonas altas, donde la cota de nieve se situará sobre los 1.500/1.700 metros. Temperaturas en descenso ligero o moderado. Viento flojo con rachas fuertes o muy fuertes.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso y viento moderado a fuertes con rachas muy fuertes generalizadas, más intensas en el interior.

.-BALEARES: cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y ocasionales que aumentarán a partir del mediodía, con probable granizo pequeño y localmente fuerte. Temperaturas en descenso y viento flojo y moderado con rachas que podrán alcanzar los 80 km/h.

ANDALUCÍA: cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas con la cota de nieve bajando a los 1.200 metros. Temperaturas en descenso y viento moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en amplias zonas, más intensas en el tercio oriental.

.-CANARIAS: intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas en ligero descenso en la costa, más moderado en el interior. Viento con intervalos fuertes con probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres e islas de mayor relieve. EFE