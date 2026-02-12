Espana agencias

La bolsa española pierde un 0,82 % y el nivel de los 17.900 puntos

Madrid, 12 feb (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, ha cedido este jueves un 0,82 % y ha perdido la cota de los 17.900 puntos, después del giro a la baja de Wall Street ante las dudas sobre empresas de software.

En su tercera jornada de caídas consecutiva, el selectivo español ha retrocedido 147,6 puntos hasta cerrar en los 17.896,9 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 3,4 %.

El IBEX 35 ha abierto con avances superiores al medio punto porcentual, pero a media sesión ya cotizaba en negativo lastrado por ArcelorMittal y Solaria, que han perdido más del 4 %, y Amadeus, que se ha dejado un 2,7 %.

De los grandes valores, Repsol ha cedido un 2,57 %; BBVA un 2 %; Banco Santander un 1,45 %; mientras que Iberdrola ha subido un 0,05 %; Inditex un 0,81 % y Telefónica un 1,81 %. EFE

