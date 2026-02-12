Juventud sigue negociando la ley de violencia vicaria que se aprobará en pocas semanas

Madrid, 12 feb (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que sigue negociando con Igualdad y otros ministerios la ley contra la violencia vicaria para que sea "lo más garantista y ajustada" con los derechos de las mujeres víctimas y sus hijos, y se ha mostrado optimista en que en "pocas semanas" se aprobará en el Consejo de Ministros.

En un encuentro informativo 'Pioneras 14', organizado por el diario digital Artículo 14, Rego se ha mostrado partidaria de la retirada de la custodia de los padres que están siendo investigados por violencia "como medida cautelar" y que así se recoja en la ley contra la violencia vicaria que prepara el Gobierno, en línea con las propuestas de organizaciones feministas.

El Gobierno decidió aplazar la aprobación de la ley esta semana para dar margen a la negociación entre los distintos ministerios, después de las reticencias mostradas por Juventud e Infancia, que anunció que se desmarcaba del proyecto si no se incluían cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron distintas asociaciones.

"Estamos en el proceso de negociación de la ley y no se ha cerrado todavía", ha señalado la ministra de Juventud, quien ha añadido que "si no recoge determinadas garantías, no seremos coproponentes de esa ley, pero de momento se está trabajando en ello". "No va a tardar mucho, hablamos de unas pocas semanas" para su aprobación, ha señalado.

"Nuestra posición, la del Ministerio de Juventud de Infancia, ha sido la de atender esas observaciones y aportaciones que se han hecho desde el movimiento feminista", ha insistido Rego, quien ha aseverado que de esa negociaciones saldrá una ley que va a ser mucho más garantista y que regule "asuntos que estaban en un terreno de indefinición".

En el "centro de la ley deben estar los derechos de la infancia y la escucha de los niños", ha defendido Rego, quien es partidaria que no haya límite de edad en esa escucha de los menores en los procesos judiciales.

Respecto a la pobreza infantil, Rego argumenta que no se debe posponer el debate sobre la prestación universal de crianza a que haya presupuestos cerrados, sino plantearlo como un derecho que sea financiado con una fiscalidad "justa" que grave las rentas más altas. "Hay que rediseñar el sistema para que este mecanismo se aplique".

Sobre la protección de los menores en el entorno digital, la ministra ha restado importancia a que fuera el presidente del Gobierno el que anunciara algunas de las medidas, como la de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años y aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

"Si se regulan las empresas en el mundo físico, si se regula cómo estamos en la vía pública, si se regula hasta una comunidad de vecinos, no tiene ningún sentido que el entorno digital no tenga ningún tipo de regulación y esto no es un límite a la libertad, al contrario, esto es una defensa de la libertad", ha concluido. EFE