Junts saca adelante la ley contra multirreincidencia en el Congreso con apoyo de PP y PSOE

Madrid, 12 feb (EFE).- El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia, una norma que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el voto en contra de la mayoría de los socios de Gobierno.

Con 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, esta iniciativa, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles, sale adelante y será remitida ahora al Senado, con el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu -que han denunciado que no servirá para detener los hurtos y que solo beneficia a la extrema derecha- y la abstención de ERC.

La aprobación de esta propuesta de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Carles Puigdemont, que se enmarca en la serie de guiños que están haciendo a sus socios de investidura para intentar seguir contando con su apoyo. EFE

