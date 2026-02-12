Espana agencias

Julia Simon, la campeona olímpica que estafó a compañeros de selección

Roma, 12 feb (EFE).- La francesa Julia Simon, campeona olímpica de biatlón individual de 15km femenino en estos Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, llegó a la gran cita arrastrando una condena por haber estafado a dos componentes de la selección francesa en esta disciplina.

"He pasado página, estoy aquí para competir, para ganar medallas. Sólo deseo que me dejen en paz", dijo tras convertirse en uno de los oros más polémicos de todos los Juegos de Invierno 2026. Por partida doble, además, porque también formó parte del equipo de relevos que ganó la modalidad.

Entró por línea de meta mandando callar, con el dedo en la boca, cansada de las constantes críticas por su pasado reciente, en otro episodio para el recuerdo de este evento en Milán-Cortina. En el podio acabó por liberarse, visiblemente emocionada.

El motivo de la crítica refiere a una estafa que involucró a sus compañeros de equipo y por la que fue condenada. Utilizó las tarjetas de crédito de una compañera, Justine Braisaz-Bouchet, y de un integrante de la federación francesa para gastar algo más de 2.000 euros.

En un inicio, después de ser denunciada, negó ser culpable. Después, con el desarrollo del procedimiento judicial, admitió haberlo hecho, pero nunca llegó a explicar concretamente los motivos que le llevaron a cometer el delito.

El 24 de octubre de 2025 fue condenada por el Tribunal de Albertville a tres meses de prisión suspendida -sin ingreso bajo condición de no reincidir- y 15.000 euros de multa.

Su participación en los Juegos quedó en el aire, pero la federación francesa, pese a la polémica suscitada, contó con la biatleta, una de sus mejores bazas, para competir en la nieve italiana. Y, aunque entre críticas, consiguió cumplir con las expectativas deportivas. EFE

