Ingresa en prisión el detenido por matar a un hombre en una pelea en Vilanova (Barcelona)

Barcelona, 12 oct (EFE).- El juez de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha acordado el ingreso en prisión provisional sin fianza del detenido por matar a un hombre en el transcurso de una pelea en el municipio, el martes pasado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el detenido ha comparecido este jueves ante la plaza número 6 del tribunal de instancia de Vilanova i la Geltrú, que mantiene abierta la causa por un delito de homicidio.

El crimen ocurrió hacia las cinco de la madrugada del martes pasado en la calle Habana de Vilanova i la Geltrú, en el transcurso de una pelea.

Avisados del enfrentamiento, la policía catalana acudió al lugar de los hechos, donde encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, y poco después detuvieron al presunto autor del homicidio en las inmediaciones del lugar. EFE

EFE

