Infografías del jueves 12 de febrero

ESTADÍSTICA POBLACIÓN - La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.

EE.UU. TRUMP - La consultora estadounidense Gallup dejará de publicar datos de popularidad presidencial después de 88 años, según informó este miércoles, en medio de quejas y amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, por los resultados de sus encuestas.

MILÁN CORTINA 2026 - Con 13 medallas, siete de ellas de oro, Noruega sigue encabezando el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina.

R.UNIDO PIB - El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció el 1,3 % en 2025, un incremento superior al alza del 1,1 % registrada en 2024, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS por sus siglas en inglés).

OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica las estadísticas mensuales del paro.

