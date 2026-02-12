Hoy será noticia. Viernes, 13 de febrero

POLÍTICA PARTIDOS

Líderes de los partidos preparan sus estrategias ante la precampaña de las elecciones de CyL

Madrid (EFE).- Los líderes de los partidos nacionales preparan sus estrategias ante la precampaña de las elecciones en Castilla y León, tras los comicios ya celebrados en Extremadura y Aragón.

Elecciones programadas para el próximo 15 de marzo, en lo que será la tercera prueba de fuego, después de Extremadura y Aragón, en la estrategia del Partido Popular de desgastar comicio a comicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica al detalle el IPC correspondiente al mes de enero

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística publica este viernes el detalle del índice de precios de consumos (IPC) del mes de enero.

El INE avanzó que la inflación se moderó al 2,4 por ciento interanual, cinco décimas inferior la registrada en diciembre, por la menor subida de la electricidad.

TOMÁS Y VALIENTE

Los reyes presiden el homenaje al expresidente del TC Francisco Tomás y Valiente

Madrid (EFE).- Los reyes presiden el homenaje al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Universidad donde Tomás y Valiente fue asesinado hace 30 años por la organización terrorista ETA.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Trabajo publica los datos de siniestralidad laboral a cierre de 2025

Madrid (EFE).- El Ministerio de Trabajo publica este viernes los datos de siniestralidad laboral a cierre de 2025.

Entre enero y noviembre del pasado año fallecieron 686 trabajadores durante la jornada laboral o en los desplazamientos al trabajo, 55 personas menos que en el mismo periodo de 2024.

EL TIEMPO

La borrasca Oriana dejará este viernes fuerte viento y precipitaciones en toda la Península

Madrid (EFE).- La borrasca Oriana se desplazará este viernes hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas en toda la Península, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este viernes se mantendrá el tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares.

MONJAS BELORADO

Ocho exmonjas de Belorado declaran como investigadas por el estado de las mayores

Burgos (EFE).- Las ocho exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos) investigadas como supuestas autoras de delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal, por la situación que atravesaron otras cinco religiosas de avanzada edad declararán este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.

Fuentes del caso han detallado a EFE que todas ellas comparecerán como investigadas después de la situación observada el pasado 18 de diciembre por la Guardia Civil al acudir al monasterio de Orduña (Vizcaya) por orden judicial y llevarse a las cinco personas mayores, con edades comprendidas entre los 87 y los 101 años.

CARNAVAL CÁDIZ

El teatro Falla acoge la gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz

Cádiz (EFE).- El Teatro Falla acoge este viernes la gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz que se disputarán quince agrupaciones, entre cuartetos, chirigotas, comparsas y coros.

Entre ellas, unos peculiares Stephen Hawking, de 'Una chirigota en teoría'; una comunidad amish en "Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)'; unos cardenales reunidos en cónclave en "Los que van a coger papas"; y los saeteros de 'Ssshhhhh!!!.

CARNAVAL LAS PALMAS

Diez candidatas optan a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Diez candidatas, entre ellas una mujer trans, optan este viernes a reinar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2026.

En una gala dedicada este año a Las Vegas y en la que los diseñadores de la ciudad lucen sus creaciones más atrevidas.

CINES ESTRENOS

La pasional 'Cumbres borrascosas' y la terrorífica 'El vestido', en cines este viernes

Madrid (EFE).- Este viernes 13, víspera de San Valentín, llegan a la cartelera películas tan apropiadas para las fechas como la romántica 'Cumbres borrascosas' y la terrorífica 'El vestido'.

Cintas que llegan junto a propuestas como los dibujos animados de 'Como cabras', la policíaca 'Ruta de escape', de Chris Hemsworth y el documental 'Historias del buen valle'.

EFE

