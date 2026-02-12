Espana agencias

Hoy será noticia. Viernes, 13 de febrero

Guardar

POLÍTICA PARTIDOS

Líderes de los partidos preparan sus estrategias ante la precampaña de las elecciones de CyL

Madrid (EFE).- Los líderes de los partidos nacionales preparan sus estrategias ante la precampaña de las elecciones en Castilla y León, tras los comicios ya celebrados en Extremadura y Aragón.

Elecciones programadas para el próximo 15 de marzo, en lo que será la tercera prueba de fuego, después de Extremadura y Aragón, en la estrategia del Partido Popular de desgastar comicio a comicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica al detalle el IPC correspondiente al mes de enero

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística publica este viernes el detalle del índice de precios de consumos (IPC) del mes de enero.

El INE avanzó que la inflación se moderó al 2,4 por ciento interanual, cinco décimas inferior la registrada en diciembre, por la menor subida de la electricidad.

TOMÁS Y VALIENTE

Los reyes presiden el homenaje al expresidente del TC Francisco Tomás y Valiente

Madrid (EFE).- Los reyes presiden el homenaje al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Universidad donde Tomás y Valiente fue asesinado hace 30 años por la organización terrorista ETA.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Trabajo publica los datos de siniestralidad laboral a cierre de 2025

Madrid (EFE).- El Ministerio de Trabajo publica este viernes los datos de siniestralidad laboral a cierre de 2025.

Entre enero y noviembre del pasado año fallecieron 686 trabajadores durante la jornada laboral o en los desplazamientos al trabajo, 55 personas menos que en el mismo periodo de 2024.

EL TIEMPO

La borrasca Oriana dejará este viernes fuerte viento y precipitaciones en toda la Península

Madrid (EFE).- La borrasca Oriana se desplazará este viernes hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas en toda la Península, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este viernes se mantendrá el tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares.

MONJAS BELORADO

Ocho exmonjas de Belorado declaran como investigadas por el estado de las mayores

Burgos (EFE).- Las ocho exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos) investigadas como supuestas autoras de delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal, por la situación que atravesaron otras cinco religiosas de avanzada edad declararán este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.

 Fuentes del caso han detallado a EFE que todas ellas comparecerán como investigadas después de la situación observada el pasado 18 de diciembre por la Guardia Civil al acudir al monasterio de Orduña (Vizcaya) por orden judicial y llevarse a las cinco personas mayores, con edades comprendidas entre los 87 y los 101 años.

CARNAVAL CÁDIZ

El teatro Falla acoge la gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz

Cádiz (EFE).- El Teatro Falla acoge este viernes la gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz que se disputarán quince agrupaciones, entre cuartetos, chirigotas, comparsas y coros.

Entre ellas, unos peculiares Stephen Hawking, de 'Una chirigota en teoría'; una comunidad amish en "Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)'; unos cardenales reunidos en cónclave en "Los que van a coger papas"; y  los saeteros de 'Ssshhhhh!!!.

CARNAVAL LAS PALMAS

Diez candidatas optan a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Diez candidatas, entre ellas una mujer trans, optan este viernes a reinar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2026.

 En una gala dedicada este año a Las Vegas y en la que los diseñadores de la ciudad lucen sus creaciones más atrevidas.

CINES ESTRENOS

La pasional 'Cumbres borrascosas' y la terrorífica 'El vestido', en cines este viernes

Madrid (EFE).- Este viernes 13, víspera de San Valentín, llegan a la cartelera películas tan apropiadas para las fechas como la romántica 'Cumbres borrascosas' y la terrorífica 'El vestido'.

Cintas que llegan junto a propuestas como los dibujos animados de 'Como cabras', la policíaca 'Ruta de escape', de Chris Hemsworth y el documental 'Historias del buen valle'.

EFE

plv

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una patrullera de la G.Civil se dirige a la zona del incendio en busca de dos senderistas

Infobae

La quinta edición de Benidorm Fest da la victoria a Tony Grox y LucyCalys con 'T Amaré'

Infobae

Juantorena: Estamos vivos en Liga de Campeones y hasta el final vamos a estar esperanzados

Infobae

Martins Moreno se pone la camiseta del Oriente Petrolero con la vista en la de Bolivia

Infobae

Fiscalía recurre la absolución del hombre acusado de un ataque homófobo el Día del Orgullo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid