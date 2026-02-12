Espana agencias

Hezonja: "Jugar en Belgrado siempre es un partidazo"

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- Mario Hezonja, alero croata del Real Madrid, calificó este jueves la visita a Belgrado en la vigésima octava jornada de la Euroliga y el encuentro ante el Partizan como un "partidazo", debido al "nivel" del público y el equipo.

El croata, que nunca ha escondido su simpatía por el equipo serbio y que ha sido ovacionado en el Stark Arena con la camiseta del Real Madrid, subrayó la calidad entre dos de los grandes equipos de Europa.

"Jugar allí siempre es un partidazo por el nivel del público y del equipo. Y cuando nosotros vamos, aún más. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo aquí y está acostumbrada a jugar este tipo de partidos", afirmó.

A falta de 11 partidos para cerrar la fase regular de la competición, Hezonja evitó entrar en las "matemáticas" de la clasificación e insistió en "ir a por todas" y ganar partidos para terminar en los primeros puestos.

"Puedes entrar en la matemática de los puntos, pero eso solo hace que pierdas el tiempo y la concentración. Tienes que estar bien de cabeza e ir a por todas. Nadie te lo va a poner fácil en Europa y hay que ganar partidos para estar ahí arriba", apsotilló.

El Real Madrid es sexto con un balance de 16 triunfos y 11 derrotas, mientras que, por su parte, el Partizan, que tras la dimisión de Zeljko Obradovic el pasado diciembre apostó por el español Joan Peñarroya para su banquillo, es decimoséptimo con un récord negativo de 9-18. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ratcliffe critica la inmigración con veinte inmigrantes en la plantilla

Infobae

Tuchel se blinda hasta 2028 y afronta el Mundial sin ruido externo

Infobae

El Guadalajara de Milito, líder en México, recibe al América en el derbi de la jornada

Infobae

Sergio Ruiz sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja

Infobae

El Madrid, con Maledon y Deck de vuelta, visita a un Partizan "en su mejor momento"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la audiencia

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

ECONOMÍA

El precio medio del alquiler

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”