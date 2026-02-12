Espana agencias

Guardiola no abrirá diálogo con los socialistas, que descartan abstenerse para investirla

Guardar

Mérida, 12 feb (EFE).- La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha descartado abrir un diálogo con el PSOE para alcanzar su investidura, a la vez que los socialistas han asegurado que la opción de abstenerse para investir a la líder de los populares está descartada.

De hecho, Guardiola, en declaraciones a los periodistas antes de asistir al pleno de la Asamblea regional, ha afirmado que el acuerdo de gobernabilidad con Vox es "factible" siempre que haya "voluntad", como sí tiene el PP.

En este marco, ha desvelado que este miércoles llamó a Vox y está a la espera de una respuesta. "Les aseguro que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan", ha apuntado Guardiola, quien ha asegurado que su intención es llegar a un acuerdo "cuanto antes".

Preguntada por si tiene previsto llamar al PSOE por si la opción de Vox decae, la presidenta en funciones ha dicho que "ya sabe" lo que el PSOE plantea, pues se ha sentado con los socialistas en otras ocasiones.

"Lo único que ha hecho el PSOE ha sido destruir y va en dirección contraria a la gestión llevada a cabo" por el Ejecutivo regional de Guardiola en la pasada legislatura.

Por su parte, el líder regional, Óscar Fernandez Calle, se ha limitado en incidir en que su partido va a mantener "la máxima discreción" sobre las negociaciones.

Desde el PSOE, el presidente de la gestora extremeña, José Luis Quintana, ha descartado la abstención de su partido. "En ningún caso nos la planteamos. Además, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no dejaría a Guardiola bajo ningún concepto" abrir un diálogo con el PSOE, ha agregado.

A pesar de ello, Quintana ha dicho que si le llama el PP, acudirá. "Nosotros no nos vamos a negar a acudir a una reunión", pero "esa llamada, yo no la espero".

Tras afirmar que el PSOE es "alternativa" a la derecha y que el socio del PP es Vox, Quintana ha instado a ambas formaciones a que haya un Gobierno cuanto antes y que "el pacto sea claro y conocido" por la ciudadanía.

Sin embargo, ha augurado que no habrá acuerdo de gobernabilidad en Extremadura hasta que no se celebren las elecciones en Castilla-León, previstas para el próximo 15 de marzo.

En su opinión, las declaraciones cruzadas de PP y Vox en Extremadura con "un esperpento de soberbia, chulería e insultos", algo que genera "un enorme daño" a la imagen de la región.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, "ni a Feijóo ni a Abascal les interesa que en Extremadura haya un Gobierno sólido y estable", pues "han interpuesto el interés de sus partidos" antes que los de la ciudadanía extremeña. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bajan hasta 2.808 los desalojados en Andalucía y 700 emergencias gestionadas este viernes

Infobae

Registrado un terremoto de 3,8 grados con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga)

Infobae

El Barça es líder con goleada y el Manzanares acaba con la racha de ElPozo

Infobae

0-0. Sergio Herrera frena al Elche y mantiene la racha de Osasuna

Infobae

Restringen la circulación de camiones por la AP-7 en La Jonquera por el fuerte viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa