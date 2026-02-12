Guardiola no abrirá diálogo con los socialistas, que descartan abstenerse para investirla

Mérida, 12 feb (EFE).- La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha descartado abrir un diálogo con el PSOE para alcanzar su investidura, a la vez que los socialistas han asegurado que la opción de abstenerse para investir a la líder de los populares está descartada.

De hecho, Guardiola, en declaraciones a los periodistas antes de asistir al pleno de la Asamblea regional, ha afirmado que el acuerdo de gobernabilidad con Vox es "factible" siempre que haya "voluntad", como sí tiene el PP.

En este marco, ha desvelado que este miércoles llamó a Vox y está a la espera de una respuesta. "Les aseguro que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan", ha apuntado Guardiola, quien ha asegurado que su intención es llegar a un acuerdo "cuanto antes".

Preguntada por si tiene previsto llamar al PSOE por si la opción de Vox decae, la presidenta en funciones ha dicho que "ya sabe" lo que el PSOE plantea, pues se ha sentado con los socialistas en otras ocasiones.

"Lo único que ha hecho el PSOE ha sido destruir y va en dirección contraria a la gestión llevada a cabo" por el Ejecutivo regional de Guardiola en la pasada legislatura.

Por su parte, el líder regional, Óscar Fernandez Calle, se ha limitado en incidir en que su partido va a mantener "la máxima discreción" sobre las negociaciones.

Desde el PSOE, el presidente de la gestora extremeña, José Luis Quintana, ha descartado la abstención de su partido. "En ningún caso nos la planteamos. Además, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no dejaría a Guardiola bajo ningún concepto" abrir un diálogo con el PSOE, ha agregado.

A pesar de ello, Quintana ha dicho que si le llama el PP, acudirá. "Nosotros no nos vamos a negar a acudir a una reunión", pero "esa llamada, yo no la espero".

Tras afirmar que el PSOE es "alternativa" a la derecha y que el socio del PP es Vox, Quintana ha instado a ambas formaciones a que haya un Gobierno cuanto antes y que "el pacto sea claro y conocido" por la ciudadanía.

Sin embargo, ha augurado que no habrá acuerdo de gobernabilidad en Extremadura hasta que no se celebren las elecciones en Castilla-León, previstas para el próximo 15 de marzo.

En su opinión, las declaraciones cruzadas de PP y Vox en Extremadura con "un esperpento de soberbia, chulería e insultos", algo que genera "un enorme daño" a la imagen de la región.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, "ni a Feijóo ni a Abascal les interesa que en Extremadura haya un Gobierno sólido y estable", pues "han interpuesto el interés de sus partidos" antes que los de la ciudadanía extremeña. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)