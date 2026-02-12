Gobierno cree que la ley de multirreincidencia ayuda con Junts, que niega un acercamiento

Madrid, 12 feb (EFE).- El Gobierno cree que la aprobación este jueves de la ley de Junts sobre multirreincidencia ayuda en la relación con la formación catalana, aunque los de Carles Puigdemont dejan claro que no existen negociaciones abiertas entre ambas partes y que el Ejecutivo aún tiene muchos acuerdos por cumplir.

Fuentes del Ejecutivo han considerado que la aprobación de la proposición de ley de Junts, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, contribuye a la relación con la formación independentista, aunque se han mostrado prudentes de cara a que este hecho vaya a desbloquear otras normas.

Más contundentes se muestran en Junts, donde aseguran que la aprobación de esta ley, que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el rechazo de la mayoría de los socios del PSOE, no cambia nada en la relación con el Gobierno.

Fuentes de la formación de Puigdemont recuerdan que la norma estaba dentro del paquete pactado con el Ejecutivo antes de anunciar su veto a todas las propuestas del Gobierno el pasado noviembre y que dentro de las ya acordadas hay muchas cosas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría hacer y, dicen, no está haciendo.

Así, remarcan que no existen negociaciones con el Gobierno e insisten en su negativa al real decreto del escudo social, de lo que culpan al Ejecutivo por incluir la prórroga de la suspensión de los desahucios.

También subrayan que no apoyarán los presupuestos generales del Estado, para cuya negociación, dicen, no han recibido ninguna llamada.

Con todo, creen que la legislatura va "mal", porque, según consideran, el Ejecutivo "peor no lo puede hacer".

En ese sentido denuncian "un punto de arrogancia" del PSOE por llevar propuestas al Congreso sin haber sido consensuadas antes con el resto de grupos y dar por hecho, agregan, que el resto de partidos van a apoyarles. EFE