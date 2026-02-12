Espana agencias

Gobierno cree que la ley de multirreincidencia ayuda con Junts, que niega un acercamiento

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- El Gobierno cree que la aprobación este jueves de la ley de Junts sobre multirreincidencia ayuda en la relación con la formación catalana, aunque los de Carles Puigdemont dejan claro que no existen negociaciones abiertas entre ambas partes y que el Ejecutivo aún tiene muchos acuerdos por cumplir.

Fuentes del Ejecutivo han considerado que la aprobación de la proposición de ley de Junts, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, contribuye a la relación con la formación independentista, aunque se han mostrado prudentes de cara a que este hecho vaya a desbloquear otras normas.

Más contundentes se muestran en Junts, donde aseguran que la aprobación de esta ley, que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el rechazo de la mayoría de los socios del PSOE, no cambia nada en la relación con el Gobierno.

Fuentes de la formación de Puigdemont recuerdan que la norma estaba dentro del paquete pactado con el Ejecutivo antes de anunciar su veto a todas las propuestas del Gobierno el pasado noviembre y que dentro de las ya acordadas hay muchas cosas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría hacer y, dicen, no está haciendo.

Así, remarcan que no existen negociaciones con el Gobierno e insisten en su negativa al real decreto del escudo social, de lo que culpan al Ejecutivo por incluir la prórroga de la suspensión de los desahucios.

También subrayan que no apoyarán los presupuestos generales del Estado, para cuya negociación, dicen, no han recibido ninguna llamada.

Con todo, creen que la legislatura va "mal", porque, según consideran, el Ejecutivo "peor no lo puede hacer".

En ese sentido denuncian "un punto de arrogancia" del PSOE por llevar propuestas al Congreso sin haber sido consensuadas antes con el resto de grupos y dar por hecho, agregan, que el resto de partidos van a apoyarles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El COI aparta de la competición al ucraniano Heraskevych al no renunciar a su casco

Infobae

El submarino S-81 'Isaac Peral' se integra en una operación de la OTAN para garantizar la seguridad en el Mediterráneo

Tras completar su alistamiento, el sumergible más moderno de la Armada española se ha unido a la misión 'Noble Shield', donde colaborará con fuerzas aliadas, potenciará la disuasión y perfeccionará el trabajo conjunto bajo mando multinacional

El submarino S-81 'Isaac Peral'

Alessio Lisci: “Todo el mundo está dando un paso hacia adelante y el equipo está mejor”

Infobae

Robles anuncia que España alcanzó el 2% del gasto en defensa en 2025 tras el examen de la OTAN

España obtuvo luz verde de la OTAN tras cumplir su compromiso de inversión armamentística, tras la validación de un comité de expertos y el respaldo de Bruselas, en medio de presiones de Estados Unidos para aumentar el desembolso militar

Robles anuncia que España alcanzó

Sarabia: “Ahora mismo tenemos menos puntos que juego”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa