Garamendi (CEOE) denuncia los "planteamientos electorales" del Ministerio de Trabajo

Sevilla, 12 feb (EFE).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado los "planteamientos electorales" del Ministerio de Trabajo con propuestas "de cambio de normas cada día" y le ha reclamado que deje de hacer electoralismo y abordar asuntos como el absentismo laboral.

En su intervención este jueves en la asamblea general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ha reelegido para un cuarto mandato en la presidencia a Javier González de Lara, Garamendi ha alertado de que los planteamientos del Ministerio de Trabajo generan desconfianza en las empresas y esto se traduce en un freno a la inversión.

En este sentido, se ha quejado de que han cambiado 270 veces el Estatuto de los Trabajadores, que el próximo lunes se presenta la subida del Salario Mínimo Interprofesional "sin consultar" con los empresarios y que "cada día están hablando de permisos y de la participación de los trabajadores en los consejos de las empresas por planteamientos electorales" del ministerio.

Garamendi ha asegurado que no está habiendo diálogo social porque el bipartito es entre los agentes sociales y no una de las partes -en este caso los sindicatos- con el Gobierno, y ha apostillado que así lo recoge la Organización Internacional del Trabajo.

Ha vuelto a reclamar abrir una negociación sobre el absentismo laboral, ya que 1,7 millones de trabajadores no acuden a sus puestos de trabajo todos los días -una parte atribuible a permisos- y "va a costar 16.000 millones a la Seguridad Social y la misma cantidad a las empresas".

En clave patronal, ha puesto en valor al presidente de la CEA por ser el modelo de un buen presidente de una organización empresarial y por su "responsabilidad, moderación y seriedad en el trabajo", y también ha elogiado que González de Lara trabaja desde la unidad de acción que es la que traslada a la CEOE, donde ocupa una vicepresidencia.

También ha aprovechado la presencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, para felicitarle por el buen funcionamiento de los servicios de emergencia en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y en las recientes inundaciones, y ha afirmado que "las cosas han funcionado bien porque estaba bien planificado".EFE

