Galbiati: Howard está defendiendo como no lo ha hecho en su vida

Vitoria, 12 feb (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, opinó este jueves que Markus Howard está “defendiendo como no lo ha hecho en su vida” y le dio valor a su mentalidad y al trabajo de todos para que esto suceda.

El técnico italiano reconoció ante los medios de comunicación que su objetivo ahora es “ganar el mayor número de partidos posibles en Euroliga, por la afición, por el club y por el equipo” y no diferencia ganar fuera o en casa. “Tenemos que ganar siempre, lo intentamos, pero no es fácil ganar fuera para nadie", señaló.

Remarcó que no habla de los árbitros, sino de cosas que puede controlar, pero afirmó que a Markus Howard “le van a defender muy duro, abrazándolo y tirando de la camiseta”, pero se mostró “contento” por poder volver a contar con él porque anotar es “muy importante” para ellos.

Sobre su próximo rival, el Mónaco, indicó que es “un equipo con muchos veteranos” y subrayó que necesitarán “defender bien para correr y jugar a campo abierto”. “Necesitamos atacar la pintura para crear y anotar de tres, que ahora no es nuestra mejor habilidad”, analizó el entrenador azulgrana.

Preguntado por el papel de Khalifa Diop, consideró que le gusta cómo está jugando. “Es un pívot de 24 años que tiene altibajos y que antes no jugaba minutos importantes, pero ahora está en la cancha en los momentos calientes”, aplaudió.

“En defensa está mejorando mucho y en ataque trabaja para los demás”, subrayó, consciente de que “anotar no es su mejor cualidad, pero tiene calidad y trabaja muy duro”. EFE

