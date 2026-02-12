Francia, con Italia, Bélgica y Turquía, en el Grupo 1

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- La selección de Francia se enfrentará a Italia, Bélgica y Turquía, dentro del Grupo 1 de la fase de liga de la Liga de Naciones, tras el sorteo realizado este jueves en Bruselas.
La fase liga se disputará desde el próximo 24 de septiembre hasta el 17 de noviembre del 2026; los dos primeros de cada grupo se clasifican para los cuartos de final que se jugarán del 25 al 30 de marzo del 2027 y la Final entre Cuatro, del 9 al 13 de junio del 2027. EFE
CCOO advierte de que la batalla judicial entre Indra y General Dynamics pone en riesgo 10.000 empleos
El conflicto entre empresas de defensa podría provocar la pérdida de miles de puestos, obstaculizar proyectos clave del sector y anular inversiones estatales, según sindicatos, que piden una solución rápida para evitar daños irreparables a la industria nacional
