Foulquier, operado de la rodilla izquierda

Valencia, 12 feb (EFE).- El lateral del Valencia Dimitri Foulquier fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla izquierda este jueves y permanecerá ingresado en las próximas horas en un centro hospitalario valenciano para control clínico evolutivo, según informó el Valencia.
El carrilero derecho fue operado mediante cirugía artroscópica por el cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia.
El Valencia no especificó en su comunicado ni el tipo de lesión que sufría el jugador ni tampoco el tiempo que se espera que esté de baja. EFE
