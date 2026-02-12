Feijóo ve "lamentable" que Óscar López "culpe" al fallecido Lambán de la debacle del PSOE en las elecciones de Aragón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este jueves de "lamentable" que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, "culpe" al fallecido expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, de la debacle de su partido en las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero.

"El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró. De las cosas más lamentables que he visto en política", ha declarado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En una entrevista en RNE, Óscar López ha defendido la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas --como ocurrió en Aragón con la exministra Pilar Alegría-- y ha señalado que el PSOE de Aragón encabezado entonces por Javier Lambán no se dedicó a hacer "oposición" al presidente 'popular' esta comunidad, Jorge Azcón, tras llegar Pilar Alegría al territorio.

"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido", ha afirmado López.

UN "NIVEL DE DECENCIA SOLO COMPARABLE" AL DE SÁNCHEZ

Feijóo ha señalado que el PSOE "culpó" al PP de "utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas", en alusión al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 47 personas.

"Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales", ha exclamado, para añadir que "el nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró", en referencia a Pedro Sánchez. A su entender, ese tipo de declaraciones es una "de las cosas más lamentables" que él ha visto en política.