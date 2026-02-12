Espana agencias

Feijóo ve "lamentable" que Óscar López "culpe" al fallecido Lambán de la debacle del PSOE en las elecciones de Aragón

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este jueves de "lamentable" que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, "culpe" al fallecido expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, de la debacle de su partido en las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero.

"El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró. De las cosas más lamentables que he visto en política", ha declarado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En una entrevista en RNE, Óscar López ha defendido la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas --como ocurrió en Aragón con la exministra Pilar Alegría-- y ha señalado que el PSOE de Aragón encabezado entonces por Javier Lambán no se dedicó a hacer "oposición" al presidente 'popular' esta comunidad, Jorge Azcón, tras llegar Pilar Alegría al territorio.

"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido", ha afirmado López.

UN "NIVEL DE DECENCIA SOLO COMPARABLE" AL DE SÁNCHEZ

Feijóo ha señalado que el PSOE "culpó" al PP de "utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas", en alusión al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 47 personas.

"Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales", ha exclamado, para añadir que "el nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró", en referencia a Pedro Sánchez. A su entender, ese tipo de declaraciones es una "de las cosas más lamentables" que él ha visto en política.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al-Khelaifi, sobre Superliga: "Nadie pierde, todos ganan, después de cinco años peleando"

Infobae

Sterling se va al Feyenoord

Infobae

Lollobrigida, campeona olímpica en los 5.000 metros de patinaje de velocidad

Infobae

Detenido en Pamplona un hombre por organizar viajes en patera de Marruecos a España

Infobae

Un desprendimiento obliga a cortar la A-66 en la provincia de Cáceres sentido Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queja a

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

ECONOMÍA

Así impactará la subida del

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

DEPORTES

Los problemas de un Aston

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

Thomas Partey, futbolista del Villarreal, investigado por dos nuevos cargos de violación

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey