Feijóo pide un plan nacional del agua y revisar las 2.400 presas que hay en el país

Jerez de la Frontera (Cádiz), 12 feb (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que España tiene la "necesidad estratégica" de contar con un plan nacional del agua porque el país seguirá sufriendo sequías e inundaciones y ha advertido de la necesidad de asegurar y revisar las 2.400 presas que tiene.

"Necesitamos más que nunca hablar del agua en nuestro país", ha afirmado el líder del PP en Jerez de la Frontera (Cádiz), tras visitar algunas de las zonas más afectadas por el temporal en Andalucía debido al tren de borrascas que ha asolado la región, acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Feijóo ha alabado la "gestión impecable" que se ha hecho de una emergencia que ha abarcado un territorio tan grande, poblado y tan disperso como Andalucía.

"Esto es lo que yo creo que debe ser la política", ha afirmado, tras mandar un "mensaje de felicitación porque el pueblo de Andalucía ha dado un ejemplo de civismo, de prevención, de gestión" muy valioso en el "momento de tensión que se está viviendo en España". EFE

