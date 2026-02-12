Extinguido el incendio que ha afectado a la comisaría de Santiago después de siete horas

Santiago de Compostela, 12 feb (EFE).- El incendio que ha afectado a la comisaría de Policía Nacional en Santiago este jueves ha quedado extinguido siete horas después de su inicio y ahora mismo solo quedan algunos bomberos recogiendo material y colaborando con agentes para ayudar con las pertenencias.

El fuego, originado en un sótano, ha obligado a desalojar tanto la comisaría como un instituto aledaño y el rectorado de la Universidad de Santiago.

Esta es la información facilitada por el Gobierno local compostelano, que a lo largo del día ha ido informando de los efectivos que han participado en las labores de extinción.

La humareda se ha dejado sentir en la ciudad durante buena parte del día. EFE