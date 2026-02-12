Espana agencias

Extinguido el incendio que ha afectado a la comisaría de Santiago después de siete horas

Guardar

Santiago de Compostela, 12 feb (EFE).- El incendio que ha afectado a la comisaría de Policía Nacional en Santiago este jueves ha quedado extinguido siete horas después de su inicio y ahora mismo solo quedan algunos bomberos recogiendo material y colaborando con agentes para ayudar con las pertenencias.

El fuego, originado en un sótano, ha obligado a desalojar tanto la comisaría como un instituto aledaño y el rectorado de la Universidad de Santiago.

Esta es la información facilitada por el Gobierno local compostelano, que a lo largo del día ha ido informando de los efectivos que han participado en las labores de extinción.

La humareda se ha dejado sentir en la ciudad durante buena parte del día. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La comisión investigadora de Adamuz tendrá observadores de la Agencia Ferroviaria de la UE

Infobae

El Parlament reivindica que Cataluña pueda recaudar el IRPF, con el voto a favor del PSC

Infobae

Alonso: "Nos queda mucho trabajo por hacer, tenemos que mejorar el ritmo"

Infobae

Queralt Castellet, novena tras la segunda ronda; Chloe Kim lidera en el halfpipe

Infobae

Tuchel, tras el emparejamiento con España: "Parece un grupo díficil"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos dos personas muertas

Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Óscar López señala al fallecido Lambán por los malos resultados del PSOE en Aragón y Pilar Alegría le defiende: “Señalar a unos u otros como responsables es un error”

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Así son las parejas que

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

DEPORTES

Atlético de Madrid - FC

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

Thomas Partey, futbolista del Villarreal, investigado por dos nuevos cargos de violación

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona