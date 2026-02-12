Espana agencias

Espinel reconoce que al fútbol hondureño le falta organización para competir en Concacaf

Guardar

México, 11 feb (EFE).- El uruguayo Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia hondureño, reconoció este miércoles que al fútbol de su país le falta organización para competir ante rivales como el América mexicano en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"En el fútbol hondureño falta mejor organización en la liga, presupuestos y otras cosas. Nosotros, para jugar este año y enfrentar la Concacaf, trabajamos apenas siete días desde el final del torneo pasado al inicio de este. No hay un equipo en el mundo que en siete días esté preparado para enfrentar un semestre", afirmó el técnico.

Espinel habló luego de la eliminación de su equipo en la primera ronda del certamen de Concacaf por el América, con el que hoy empató sin goles en el juego de vuelta, luego de caer 1-2 en el partido de ida de la semana pasada.

"No es excusa, pero es una regla que se cumple cuando las condiciones son estas; no teníamos la preparación adecuada para una competencia de esta magnitud. A eso se suma que no hicimos un partido excelente ante un equipo que es de los favoritos para ser campeón", subrayó.

Según el estratega, además de la falta de infraestructura, otro de los problemas que ha detectado en el fútbol hondureño es la falta de fortaleza mental.

"Hay que apostar a poder competir con mayor mentalidad. En el fútbol hondureño debemos saber que en el campo son 11 contra 11, que se puede pelear a pesar de tener menor calidad, pero con fuerza mental. Ese es el gran pendiente del fútbol hondureño, fortalecer la mentalidad de sus jugadores", puntualizó.

Eduardo Espinel dijo que el plan que tenían se plasmó en el campo; ser precavidos para no recibir más daño.

"No creo que nos faltó arriesgar más. Nos faltó soltarnos con el balón, pero era complicado quitarle el balón al América, el plan era que cuando ellos tuvieran la pelota no nos llegaran, por eso no arriesgamos en todo el partido; no tuvimos la efectividad para hacerlo", reconoció.

A pesar de la eliminación, el estratega elogió la entrega de sus jugadores.

"De todas maneras nos vamos tristes, pero nos brindamos en la cancha, no tengo duda de que los muchachos dejaron todo, aunque como ya dije, no nos alcanzó", concluyó. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo acusa a Sánchez de "mentir" e "insultar a las víctimas" de la tragedia de Adamuz: "Váyase de una vez"

Mientras crecen las tensiones en el Congreso tras el trágico accidente en Adamuz, el máximo dirigente del Partido Popular exige al presidente mayor transparencia y asunción de responsabilidades en medio de fuertes críticas a la gestión y a la postura del Ejecutivo

Feijóo acusa a Sánchez de

Levantan el secreto de sumario de una pieza separada de la investigación al presidente de Sidenor por vender a Israel

El juzgado permite el acceso íntegro a los documentos vinculados a operaciones investigadas sobre presunto contrabando y colaboración en crímenes internacionales, tras el registro policial en la sede de la siderúrgica y la toma de declaración a sus máximos responsables

Levantan el secreto de sumario

De funeral por un campo que se 'ahoga'

Infobae

El Gobierno Vasco afirma que es "riguroso" en la aplicación de la ley penitenciaria

Infobae

Sánchez avanza la mejora de protocolos ferroviarios y defiende la seguridad del sistema

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El salto de Gabriel Rufián,

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

ECONOMÍA

Que no te engañen haciéndose

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”