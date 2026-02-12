España traslada su malestar a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre que "mina" los principios de la UE

Fuentes cercanas al Ejecutivo español aseguraron que los países que organizaron la reunión previa, entre ellos Italia, Alemania y Bélgica, tienen la intención de repetir este tipo de encuentros en marzo, antes de la cumbre de líderes que se celebrará en Bruselas. Según publicó Europa Press, el Gobierno español considera problemática esta práctica, ya que, en ediciones anteriores, estos grupos han discutido coordinaciones sobre materias sensibles como la inmigración, fuera del marco oficial de los encuentros a Veintisiete. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió no participar en la cita alternativa, decisión que evidencia el descontento del Ejecutivo ante los procedimientos promovidos por los otros países.

La convocatoria de la mencionada reunión tuvo lugar antes de la cumbre informal sobre competitividad que reúne a los dirigentes de los veintisiete países miembros de la Unión Europea. A la cita impulsada por Italia, Alemania y Bélgica asistieron cerca de una veintena de líderes europeos, incluidos representantes de los principales estados miembros y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. De acuerdo con Europa Press, España trasladó formalmente su malestar a Italia, señalando que estos encuentros pueden erosionar los principios básicos de actuación común dentro de la Unión.

El Ejecutivo español comunicó su posición oficial al acudir solamente a la cumbre informal organizada en el castillo de Alden Biesen, Bélgica, atendiendo a la convocatoria de António Costa, presidente del Consejo Europeo. Según fuentes de Moncloa citadas por Europa Press, el Gobierno español considera que la organización de reuniones paralelas antes de los encuentros oficiales “en lugar de acercar las soluciones, las alejan”, remarcando las dificultades para alcanzar consensos en cuestiones estratégicas cuando se celebran debates fuera de los canales institucionales y con la ausencia de algunos socios.

Europa Press detalló que, en temporadas pasadas, Italia y otros socios también han coordinado reuniones similares, enfocadas en desafíos como la inmigración, previo a los grandes encuentros de la Unión Europea. Este patrón de convocar encuentros selectivos ha generado suspicacias y recelos, ya que España percibe estas iniciativas como una fragmentación del proceso de negociación y consenso, lo que menoscaba la confianza entre los miembros.

El medio también consignó que la asistencia de una veintena de líderes europeos a la cita alternativa, incluida la presidenta de la Comisión, refleja que estas reuniones previas logran aglutinar a gran parte de los dirigentes de peso dentro de la Unión. Sin embargo, la ausencia de España, que defendió la preeminencia de la convocatoria formal del Consejo Europeo, subraya una brecha en la manera de abordar la coordinación política en la UE.

El clima creado por iniciativas paralelas anticipa discusiones en torno a los procedimientos internos y la transparencia en la toma de decisiones del bloque comunitario, de acuerdo con lo transmitido por varias fuentes diplomáticas a Europa Press. La previsión de que estos encuentros se repitan en futuras citas añade presión sobre el equilibrio entre coordinación informal y el respeto a los cauces institucionales.