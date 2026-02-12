Ensayo general del juicio por las mascarillas: Ábalos y Koldo dialogan en el banquillo frente a un Aldama impasible

La audiencia preliminar del juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia ha vuelto a reunir en el banquillo a los tres acusados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han compartido confidencias esporádicamente, mientras que Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', apenas ha dejado traslucir reacción alguna.

Los procesados se han colocado detrás de sus abogados, a la izquierda del tribunal encargado del juicio en el imponente Salon de Plenos del Supremo. Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, se han instalado el uno junto al otro, custodiados por dos policías a cada uno de sus costados. Aldama, por su parte, se ha quedado al final del banquillo de los acusados.

Minutos después de la hora prevista para que empezara la audiencia, las 11.00 horas, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha indicado que comenzarían con las propuestas de nuevas pruebas que no hubieran propuesto antes para el juicio.

Desde el inicio, el exministro se ha mostrado inquieto, recolocándose constantemente en su sitio, tocándose mucho la cara o mirando al techo. Su exasesor, o bien miraba al suelo, o bien al frente, pero siempre parcialmente cubierto por su chaqueta, que utilizaba para taparse el rostro. De cuando en cuando, compartían confidencias e incluso, alguna risa.

Sin embargo, Aldama escuchaba con atención a los ponentes. Cuando el fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, exponía sus argumentos, el empresario apenas le apartaba la vista, al igual que ha hecho con el resto de las partes que han intervenido.

ÁBALOS ESPERA A QUE SE DESPEJE EL PASILLO

En su turno, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha solicitado que se apartaran a cinco de los siete magistrados que conforman el tribunal: cuatro --Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Andrés Palomo-- por haber resuelto cuestiones en la Sala de Admisión y Julián Sánchez Melgar por haber sido fiscal general del Estado a propuesta del PP, partido que lidera la acusación popular en este juicio.

Tras esto, Martínez Arrieta se ha girado a su izquierda para hablar con el juez Manuel Marchena y este, a su vez, ha trasladado el mensaje a sus compañeros del tribunal. El presidente ha preguntado por este asunto a las acusaciones, que se han opuesto a la recusación, y ha indicado que se iban a retirar durante un cuarto de hora para deliberar sobre esta cuestión.

Ábalos y Koldo se han quedado sentados, charlando entre ellos o con sus abogados, y custodiados por los cuatro agentes de la Policía. El exministro le ha pedido a uno de ellos salir de la sala, lo que ha dado inicio a un pequeño operativo para despejar el pasillo.

El exministro, con un gesto muy serio, amenizaba la espera andando de un lado para otro frente a la tarima en la que se ha desarrollado la audiencia, hasta que se le ha indicado que podía salir.

A la hora convenida, los magistrados han vuelto a la sala. Los asistentes les han recibido en pie. Arrieta ha sido tajante con la abogada de Koldo: "Como usted sabe, el 14 de enero de 2026 se comunicó la composición de la Sala. La recusación que ha formulado ha sido de forma extemporánea".

LOS GESTOS DE KOLDO

El exasesor ha pedido reiteradamente que se le devuelvan los dispositivos incautados por la Guardia Civil en los registros de sus domicilios, entre ellos un disco duro propiedad de Ábalos.

De la Hoz ha insistido en esta solicitud durante su turno de cuestiones previas, alegando "igualdad de armas" y que se trata de "una causa de nulidad como un castillo de grande". Una petición que, a juicio de Luzón, ha de rechazarse, lo que ha provocado una reacción de sorpresa en Koldo.

El exasesor ha abierto mucho los ojos y ha negado con la cabeza. Ábalos, por su parte, ha trazado una sonrisa irónica, con la mirada clavada en el suelo. Los coacusados dialogaban a medida que el fiscal argumentaba por qué los dispositivos no tenían que ser devueltos.

Entretanto, Aldama seguía erguido en su asiento. Miraba a quien tenía el turno de palabra y, si acaso, admiraba los tapices de color granate de las paredes y la cristalera que adornan el Salón de Plenos.

En las más de cuatro horas de audiencia, el empresario solo ha hablado una vez con el agente que tenía a su lado, durante el turno de Luzón. Tras compartir unas pocas palabras, el policía ha llamado a la secretaria del juzgado para trasladarle la petición de Aldama.

Acto seguido, la mujer ha notificado al presidente y este ha asentido ligeramente. Aldama se ha levantado de su asiento y ha salido del salón. Un hecho que no ha pasado desapercibido a Manuel Marchena, que le ha seguido con la mirada hasta que la puerta se ha cerrado.

Antes de que Alberto Durán, el abogado del PP, comenzase con sus cuestiones previas, ha negociado con Martínez Arrieta --que consideraba que ya era "una hora prudencial"-- para acabar unos veinte minutos de exposición. La audiencia ha terminado hacia las dos y media de la tarde.

Aún se desconoce la fecha de la primera sesión del juicio, aunque se prevé que sea a comienzos de la primavera. Será entonces cuando las partes tomen declaración a los testigos y peritos propuestos, expongan la documentación que consideren e interroguen a Ábalos, Koldo y Aldama.