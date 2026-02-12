En libertad provisional la mujer detenida por el homicidio de su pareja en Gernika

Bilbao, 11 feb (EFE).- La mujer detenida ayer en Gernika (Bizkaia) como presunta autora de un delito de homicidio en noviembre pasado contra su pareja, un hombre de 62 años, ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, la mujer de 54 años quedó en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sea citada.

Los hechos por los que fue arrestada esta mujer se produjeron el 22 de noviembre de 2025 en Gernika.

Aquel día el Servicio de Emergencias recibió un aviso de una informante alertando que una vecina solicitaba ayuda, pues su marido se había caído de la cama y no respondía a los estímulos.

Hasta el domicilio se desplazaron varios efectivos policiales y sanitarios que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, un hombre de 62 años.

El cadáver fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia, que posteriormente confirmó un origen violento y de etiología homicida en el fallecimiento, puesto que la víctima presentaba diversas contusiones y fracturas en diferentes partes del cuerpo y de la cabeza como consecuencia de varios golpes.

La Ertzaintza inició entonces una investigación por la que se determinó que la autora de las agresiones fue la propia mujer del fallecido. EFE