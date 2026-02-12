En 2025 se cerraron contratos y subvenciones del Plan de Recuperación por 14.933 millones

Madrid, 12 feb (EFE).- La formalización de contratos y concesión de subvenciones del Plan de Recuperación ascendió en 2025 a 14.933 millones de euros, un 7,9 % más que en 2024, lo que elevó el total desde la puesta en marcha del plan a 59.042 millones de euros.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha actualizado este jueves su Observatorio del Plan de Recuperación, que sitúa el número de operaciones de formalización de contratos y concesión de subvenciones en 1,55 millones, con 1,37 millones de beneficiarios únicos.

Hasta el momento, las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad se sitúan como la línea de inversión más favorecida por el plan, con un total de 3.783 millones de euros, lo que mantiene a Adif como el mayor órgano convocante, con 7.192 millones.

Tras el AVE, las líneas de inversión con mayor volumen de ejecución son el kit digital (2.796 millones), el hidrógeno renovable (2.694 millones) y residuos y economía circular (2.547 millones). EFE