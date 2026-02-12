El viento desplaza una placa de la cubierta del templo de la Sagrada Familia de Barcelona

Barcelona, 12 feb (EFE).- Una placa de la cubierta del templo de la Sagrada Familia situada en la calle Mallorca se ha desplazado ligeramente este jueves debido al temporal de viento que azota al área de Barcelona y ha obligado a trabajar a un equipo de especialistas para asegurarla.

Fuentes de la basílica han explicado a EFE que la placa se ha movido "ligeramente" y que no se ha registrado "ninguna incidencia ni ningún daño personal".

Equipos de operarios especializados en trabajos en altura de la Sagrada Familia se han encargado de "asegurar" la placa.

Para garantizar la seguridad durante esta operación, efectivos de los Bomberos y la Guardia Urbana de Barcelona han cortado el tráfico por la calle Mallorca durante unos minutos.

La situación, según el Templo de la Sagrada Familia, está ya "completamente normalizada" y se ha restablecido el tráfico. EFE