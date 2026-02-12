Espana agencias

El ucraniano Heraskevych presenta un recurso al TAS tras ser descalificado por su casco

Guardar

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych decidió elevar este jueves un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras ser apartado de la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de 2026 por el Comité Olímpico Internacional (COI), por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.

Así lo confirmó el propio TAS en un comunicado, en el que informó que se ha designado un Árbitro Único para que se encargue del asunto "con urgencia": "Se espera primero una decisión operativa (sin fundamento), la cual se anunciará próximamente. No es posible indicar un plazo preciso para dicha decisión en esta etapa".

Además de la descalificación en la ronda clasificatoria, el COI retiró la credencial de los Juegos a Heraskevych al vulnerar la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales, si bien, a petición de su presidenta, Kirty Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica.

El COI alegó que la expulsión de la competición se había adoptado ante la negativa del atleta ucraniano, abanderado de su país en los Juegos, a rectificar su postura después de que Coventry se reuniera con él poco antes de que empezara la prueba de skeleton.

Heraskevych, de 27 años, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles, lo que llevó al COI a hacerle ver que vulneraba las reglas olímpicas y a advertirle de que no podría usarlo en la competición oficial.

La expulsión de la competición del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev que preside Volodómir Zelenski, quien anunció la concesión de la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su "servicio desinteresado al pueblo ucraniano" y su "coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Athletic aprieta y la Real amaga en una intensa primera parte en San Mamés (0-0)

Infobae

30-30. Meritorio empate del Bada Huesca ante Recoletas Atco. Valladolid

Infobae

Fiscalía cree que la investigación a Jainaga debería continuar por presunto contrabando pero no por lesa humanidad

El ministerio público solicita mantener abiertas las pesquisas contra la cúpula de Sidenor únicamente por posible tráfico ilegal, dejando de lado la acusación por crímenes internacionales, tras descartar pruebas sobre su implicación en hechos de extrema gravedad

Infobae

La comisión investigadora de Adamuz tendrá observadores de la Agencia Ferroviaria de la UE

Infobae

El Parlament reivindica que Cataluña pueda recaudar el IRPF, con el voto a favor del PSC

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos dos personas muertas

Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Óscar López señala al fallecido Lambán por los malos resultados del PSOE en Aragón y Pilar Alegría le defiende: “Señalar a unos u otros como responsables es un error”

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

ECONOMÍA

¿Se pueden heredar las criptomonedas?

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

DEPORTES

Atlético de Madrid - FC

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

Thomas Partey, futbolista del Villarreal, investigado por dos nuevos cargos de violación

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona