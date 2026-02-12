Espana agencias

El submarino S-81 se une a una misión "de alta intensidad" de la OTAN en el Mediterráneo

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- El submarino S-81 Isaac Peral, el más avanzado de la Armada, va a desplegar su capacidad de disuasión en una operación de la OTAN de "alta intensidad" denominada 'Noble Shield', que se desarrolla en el Mediterráneo, en un entorno marítimo de interés estratégico.

El S-81, con una dotación de 55 hombres y mujeres, zarpa este jueves desde el arsenal de Cartagena (Murcia) para integrarse en la operación aliada, orientada a reforzar la disuasión y la defensa colectiva en el ámbito de la OTAN, ha informado el Ministerio de Defensa.

Esta misión permitirá al submarino español operar plenamente integrado con unidades aliadas bajo estructura del mando de la Alianza contribuyendo al fortalecimiento de la interoperabilidad y a la validación de procedimientos conjuntos.

Es la segunda vez que se integra en fuerzas de la OTAN y tras su último despliegue, finalizado el pasado mes de noviembre, el S-81 ha completado un "exigente" periodo de adiestramiento y alistamiento, centrado en la instrucción avanzada de la dotación, evaluación de sistemas y ejecución de ejercicios tácticos de alta complejidad, señala Defensa.

Este proceso ha permitido mantener y perfeccionar sus capacidades técnicas y operativas para afrontar un escenario multinacional de elevada exigencia.

En este contexto, el comandante del submarino, capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, destaca que el Isaac Peral aporta "capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información”.

Estas capacidades “favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión”, señala.

Junto al componente técnico, el factor humano resulta determinante, asegura Clavijo, ya que operar en un espacio reducido como el de un submarino exige un alto grado de cohesión, responsabilidad individual y confianza y respeto mutuos.

Desde el punto de vista estratégico, este despliegue refuerza la contribución española a la seguridad colectiva.

El S-81 es el primer submarino de la serie S-80, construida por Navantia para la Armada. Está diseñado para operar en todo el espectro de misiones navales, destaca su elevada discreción, sus avanzados sistemas de combate y sensores, y su capacidad para desarrollar cometidos de vigilancia, disuasión, proyección de fuerza y apoyo a operaciones conjuntas y aliadas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Protección Civil envía un mensaje Es Alert en el sur de Tarragona por temporal de viento

Infobae

FAES carga contra Albares por vincular a Aznar con el delincuente sexual Epstein y amenaza con acciones si persiste

La organización presidida por José María Aznar denuncia comentarios del jefe de Exteriores tras referirse a documentos publicados en Estados Unidos y considera emprender medidas legales si se mantienen alusiones sobre supuestos lazos con Jeffrey Epstein

FAES carga contra Albares por

Almería-Andorra se reencuentran con rachas dispares

Infobae

Ester Muñoz, "convencida" de que PP y Vox llegarán a acuerdos en Extremadura y Aragón: "Tenemos que ser capaces"

La representante parlamentaria del PP descarta nuevas elecciones en Extremadura y Aragón y asegura que las negociaciones avanzan, enfatizando la necesidad de cumplir con las demandas de los votantes que han respaldado un cambio de rumbo político

Ester Muñoz, "convencida" de que

IU espera que el debate sobre liderazgos no "queme" a Rufián y avisa que la gente no vota al que "más zascas"

IU espera que el debate
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsó más extranjeros en

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa