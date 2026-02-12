El submarino S-81 se une a una misión "de alta intensidad" de la OTAN en el Mediterráneo

Madrid, 12 feb (EFE).- El submarino S-81 Isaac Peral, el más avanzado de la Armada, va a desplegar su capacidad de disuasión en una operación de la OTAN de "alta intensidad" denominada 'Noble Shield', que se desarrolla en el Mediterráneo, en un entorno marítimo de interés estratégico.

El S-81, con una dotación de 55 hombres y mujeres, zarpa este jueves desde el arsenal de Cartagena (Murcia) para integrarse en la operación aliada, orientada a reforzar la disuasión y la defensa colectiva en el ámbito de la OTAN, ha informado el Ministerio de Defensa.

Esta misión permitirá al submarino español operar plenamente integrado con unidades aliadas bajo estructura del mando de la Alianza contribuyendo al fortalecimiento de la interoperabilidad y a la validación de procedimientos conjuntos.

Es la segunda vez que se integra en fuerzas de la OTAN y tras su último despliegue, finalizado el pasado mes de noviembre, el S-81 ha completado un "exigente" periodo de adiestramiento y alistamiento, centrado en la instrucción avanzada de la dotación, evaluación de sistemas y ejecución de ejercicios tácticos de alta complejidad, señala Defensa.

Este proceso ha permitido mantener y perfeccionar sus capacidades técnicas y operativas para afrontar un escenario multinacional de elevada exigencia.

En este contexto, el comandante del submarino, capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, destaca que el Isaac Peral aporta "capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información”.

Estas capacidades “favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión”, señala.

Junto al componente técnico, el factor humano resulta determinante, asegura Clavijo, ya que operar en un espacio reducido como el de un submarino exige un alto grado de cohesión, responsabilidad individual y confianza y respeto mutuos.

Desde el punto de vista estratégico, este despliegue refuerza la contribución española a la seguridad colectiva.

El S-81 es el primer submarino de la serie S-80, construida por Navantia para la Armada. Está diseñado para operar en todo el espectro de misiones navales, destaca su elevada discreción, sus avanzados sistemas de combate y sensores, y su capacidad para desarrollar cometidos de vigilancia, disuasión, proyección de fuerza y apoyo a operaciones conjuntas y aliadas. EFE