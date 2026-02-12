El submarino S-81 se integra en la operación de la OTAN ‘Noble Shield’

Cartagena (Murcia), 12 feb (EFE).- El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ ha zarpado este jueves desde su base en el Arsenal de Cartagena para incorporarse a la operación ‘Noble Shield’. Esta misión de la OTAN, que se desarrolla en el Mediterráneo, tiene como objetivo reforzar la disuasión y la defensa colectiva en un entorno de alto interés estratégico.

Tras concluir su anterior despliegue en noviembre de 2025, la unidad ha completado un periodo de adiestramiento avanzado y evaluación de sistemas. El S-81, primer submarino de la serie S-80 construido por Navantia, destaca por su discreción y sus sistemas de combate avanzados.

El capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, comandante del buque, ha destacado que el S-81 “aporta capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información”.

La dotación del submarino está compuesta por 55 hombres y mujeres que han sido formados intensivamente mediante simuladores para alcanzar un alto grado de preparación operativa. “Vivimos y trabajamos en un espacio reducido, aislados del exterior, lo que exige confianza mutua, respeto y una gran cohesión de equipo”, ha apuntado Clavijo, añadiendo que “sin ese equilibrio humano, la tecnología por sí sola no funciona”.

Desde el punto de vista estratégico, este despliegue refuerza la contribución española a la seguridad colectiva. “Un submarino permite vigilar y disuadir amenazas sin ser detectado, ayudando a prevenir conflictos antes de que se produzcan”, ha subrayado el comandante.

Este despliegue representa la segunda integración del S-81 en fuerzas de la OTAN. Según fuentes de la Armada, la capacidad de vigilancia discreta de este submarino permite prevenir conflictos y fortalecer la seguridad nacional y la estabilidad de la Alianza a largo plazo. EFE

