Espana agencias

El submarino S-81 se integra en la operación de la OTAN ‘Noble Shield’

Guardar

Cartagena (Murcia), 12 feb (EFE).- El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ ha zarpado este jueves desde su base en el Arsenal de Cartagena para incorporarse a la operación ‘Noble Shield’. Esta misión de la OTAN, que se desarrolla en el Mediterráneo, tiene como objetivo reforzar la disuasión y la defensa colectiva en un entorno de alto interés estratégico.

Tras concluir su anterior despliegue en noviembre de 2025, la unidad ha completado un periodo de adiestramiento avanzado y evaluación de sistemas. El S-81, primer submarino de la serie S-80 construido por Navantia, destaca por su discreción y sus sistemas de combate avanzados.

El capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, comandante del buque, ha destacado que el S-81 “aporta capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información”.

La dotación del submarino está compuesta por 55 hombres y mujeres que han sido formados intensivamente mediante simuladores para alcanzar un alto grado de preparación operativa. “Vivimos y trabajamos en un espacio reducido, aislados del exterior, lo que exige confianza mutua, respeto y una gran cohesión de equipo”, ha apuntado Clavijo, añadiendo que “sin ese equilibrio humano, la tecnología por sí sola no funciona”.

Desde el punto de vista estratégico, este despliegue refuerza la contribución española a la seguridad colectiva. “Un submarino permite vigilar y disuadir amenazas sin ser detectado, ayudando a prevenir conflictos antes de que se produzcan”, ha subrayado el comandante.

Este despliegue representa la segunda integración del S-81 en fuerzas de la OTAN. Según fuentes de la Armada, la capacidad de vigilancia discreta de este submarino permite prevenir conflictos y fortalecer la seguridad nacional y la estabilidad de la Alianza a largo plazo. EFE

cgv/bc/lml

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Sporting prepara el duelo ante el Albacete con cinco bajas

Infobae

Lucas Eguibar, eliminado en los cuartos de final del boardercross

Infobae

Aarón Gutiérrez causa baja indefinida en el Horneo EÓN por motivos personales

Infobae

La Fiscalía niega que haya pactado con Aldama o que su confesión fuese "premiada"

Infobae

El aeropuerto de Barcelona cancela 101 vuelos y desvía otros 10 por el temporal de viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”