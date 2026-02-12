El río Gigüela vuelve a llevar agua a Las Tablas de Daimiel por tercer año consecutivo

Ciudad Real, 12 feb (EFE).- El paso de distintos frentes atlánticos a lo largo de las últimas semanas han permitido que el río Gigüela vuelva a aportar caudal al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, que recibe agua por esta vía por tercer año consecutivo, después de una década sin aportes naturales.

El agua comenzó a llegar en la mañana de ayer, conectando con la zona que ya permanecía inundada en el canal del Gigüela, según ha informado este jueves a EFE el director del parque nacional, Carlos Ruiz de la Hermosa.

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) consultados por EFE, actualmente están entrando al parque 1,07 metros cúbicos por segundo (m³/s) a través del canal del río Gigüela, después de que el nivel del río haya alcanzado casi el metro de altura.

La llegada de estos aportes es especialmente significativa porque permite inundar grandes zonas del parque, especialmente los tablazos centrales, lo que incrementará la lámina de agua en este espacio protegido que a finales de enero alcanzaba 428 hectáreas de las 1.750 hectáreas potencialmente inundables.

El pasado año, las aportaciones del Gigüela comenzaron el 18 de marzo y el parque alcanzó su máxima superficie inundada el 15 de mayo de 2025, con unas 1.130 hectáreas anegadas.

El volumen total de agua aportado por el canal del Gigüela fue entonces de 8,2 hectómetros cúbicos.

En abril de 2024 el parque ya comenzó a recibir agua del Gigüela, diez años después de que lo hiciera por última vez en 2014, marcando un punto de inflexión tras una década sin aportes naturales significativos por este cauce.

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se sustentaba tradicionalmente de los aportes superficiales de los ríos Gigüela y Guadiana y de las aguas subterráneas del denominado Acuífero 23, declarado sobreexplotado desde los años 80.

Las Tablas de Daimiel fueron declaradas parque nacional en 1973 por su importancia para la conservación de aves acuáticas. En 1981 fueron incluidas en el programa MaB de la UNESCO como parte de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda; en 1982 fueron reconocidas como Humedal de Importancia Internacional (Convenio Ramsar) y en 1988 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). EFE

abc/daa/crf