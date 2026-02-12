Espana agencias

El rey despacha con Pérez Llorca sobre el plan de recuperación y la estabilidad política

Madrid, 12 feb (EFE).- El rey Felipe VI ha recibido este jueves en la Zarzuela al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, con quien ha despachado, entre otros asuntos, sobre la marcha del plan de recuperación tras la dana, las inversiones previstas en la Comunitat y la estabilidad política.

Así lo ha explicado Pérez Llorca en declaraciones a la prensa al salir del Palacio, tras una reunión de alrededor de una hora, la primera a la Zarzuela como presidente valenciano.

Ha subrayado que el encuentro ha sido satisfactorio, especialmente por comprobar el conocimiento que tiene el rey de la actualidad de la Comunitat, así como su "sensibilidad" hacia el pueblo valenciano después de las riadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

La marcha de las obras del Plan Endavant de recuperación ha sido el primer asunto abordado en la reunión y que les ha llevado "bastante tiempo de la conversación", al mostrar el rey "mucho interés" en los proyectos concretos.

También se ha interesado el rey tanto por las últimas inversiones anunciadas en la Comunitat como por algunas otras inversiones "que están a punto de llegar" y que van a generar empleo, ha añadido Pérez Llorca.

El presidente de la Generalitat también ha invitado al rey a que asista a la llegada este año de los cuadros de Sorolla a València procedentes de la Hispanic Society.

Han charlado, asimismo, sobre la celebración este año en València de la SailGP, un campeonato mundial de vela, deporte del que el rey es aficionado, según ha recordado el presidente.

La próxima semana, la reina Letizia acudirá a Elda para una visita a la industria del calzado y el rey estará en València para la final de la Copa de baloncesto, ha informado también Pérez Llorca.

Preguntado por los resultados electorales en Extremadura y Aragón, el presidente de la Generalitat ha indicado que no es el momento de hacer valoraciones a la prensa que no traten sobre su visita al rey, pero ha añadido que, precisamente, "la estabilidad política" ha sido otra cuestión de la que ha conversado con Felipe VI.

"Hemos hablado de que es importante conseguir apoyos, conseguir acuerdos y conseguir estabilidad, especialmente en una tierra como la nuestra, que necesita de esos acuerdos y esos apoyos para seguir adelante con el Plan Endavant", ha explicado el dirigente valenciano del PP, quien en noviembre relevó a Carlos Mazón tras un acuerdo de investidura con Vox.

Ha agregado que "lo importante para consolidar la vida democrática de cualquier región es la estabilidad", como respuesta acerca de la situación política en Aragón y Extremadura, en ambos casos pendientes igualmente de si PP y Vox alcanzan pactos. EFE

