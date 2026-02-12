El Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, declarado de alto riesgo

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid que tendrá lugar el próximo 15 de febrero, en la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports.

Lla declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la localización de las aficiones dentro del estadio y el control de acceso a estos recintos deportivos. Además, las fuerzas de seguridad reforzarán el control y sus despliegues preventivos en lo referido a la vigilancia de los aficionados.

A tres días del partido, aún no hay confirmación oficial de dónde se jugará, después de que LaLiga suspendiese el pasado fin de semana el Rayo-Oviedo por el mal estado del terreno de juego. Si no se juega en Vallecas, el estadio de Butarque, en Leganés, es la alternativa. EFE