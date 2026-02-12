El Rayo-Atlético de este domingo se disputará en Butarque

Madrid, 12 feb (EFE).- El partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports (Primera División), previsto para este domingo 15 de febrero a las 16.15 horas, se disputará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, según anunció este jueves LaLiga.

Así lo informó la entidad presidida por Javier Tebas, que en un comunicado detalló que una vez terminados los trabajos de auditoría e inspección del terreno de juego del estadio de Vallecas por los técnicos de LaLiga y por "reconocidos técnicos independientes", todavía "no reúne todavía las garantías necesarias", por lo que se optó por trasladar el partido al Estadio de Butarque.

"Pese a los intensivos trabajos realizados por el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas desde la pasada semana, bajo la monitorización y coordinación constante de LaLiga, dichos informes acreditan que el terreno de juego no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los futbolistas y equipo arbitral, con el consiguiente riesgo de lesiones. Con lo que el encuentro se celebrará finalmente en el estadio del CD Leganés, con la aprobación de todos los clubes e instituciones implicadas", se especificó en el comunicado.

Por ello, LaLiga lamentó "profundamente" que este encuentro no pueda desarrollarse en las condiciones inicialmente previstas, "especialmente por el impacto que esta situación tiene en los aficionados de ambos equipos, que siempre son la razón de ser del fútbol", a la vez que reconoció las labores realizadas desde el club vallecano.

"Al mismo tiempo, quiere reconocer y poner en valor los esfuerzos realizados por el Rayo Vallecano para tratar de encontrar la mejor solución posible tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego, y las condiciones climatológicas adversas que han sobrevenido durante estas dos últimas semanas, mientras se ejecutaban estos trabajos", continuó.

LaLiga también anunció hoy que el Rayo Vallecano-Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado el pasado fin de semana, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas, aunque no especificó en qué estadio. EFE